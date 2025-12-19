Educación estudia vías de colaboración con empresas navieras del Puerto de Santander en el ámbito de la FP

Educación estudia vías de colaboración con empresas navieras del Puerto de Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación está estudiando posibles vías de colaboración que permitan abrir el Puerto de Santander a la Formación Profesional (FP) y está analizando la oferta formativa de grados C y D que puedan resultar de interés para el sector marítimo-portuario.

Para ello, la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en el marco del Plan Dualiza y dentro de la Hoja de Ruta de la FP en Cantabria, ha organizado una serie de reuniones con las empresas consignatarias del puerto.

Así lo ha informado en un comunicado el Gobierno autonómico, en el que ha detallado que esta iniciativa busca fortalecer la conexión entre la FP y las necesidades estratégicas del tejido empresarial de la comunidad, a la vez que se impulsan oportunidades de formación adaptadas a la realidad del mercado laboral.

Paralelamente, también se han organizado visitas de empresas a centros educativos para dar a conocer la FP.

En una de ellas, directivos de Boluda Corporación Marítima han podido conocer las instalaciones y la oferta educativa del CIFP Puerto de Laredo de la mano del consejero del área, Sergio Silva; la directora general de FP y Educación Permanente, Cristina Montes, y el equipo directivo del centro y de la Dirección General.

Con acciones como ésta, la última pretende consolidar alianzas que favorezcan la empleabilidad del alumnado y la competitividad de las empresas en un sector "clave" para la economía regional.

CIFP PUERTO DE LAREDO

El CIFP Puerto de Laredo es un centro de referencia en la familia profesional marítimo-pesquera que imparte diversos ciclos formativos relacionados con la actividad marítima.

El centro, inaugurado en el curso 2024-2025, ofrece las titulaciones de Ciclo Formativo de Grado Superior en Transporte Marítimo y Pesca de Altura; Ciclo Formativo Grado Medio de Navegación y Pesca de Litoral; Ciclo Formativo Grado Medio de Mantenimiento y Control de la Maquinaria de Buques y Embarcaciones y Ciclo Formativo Grado Básico de Mantenimiento de Embarcaciones Deportivas y de Recreo.

Además, es un centro que podrá impartir certificados de profesionalidad necesarios para trabajar en el sector marítimo profesional, en ámbitos como primeros auxilios, seguridad en el trabajo, supervivencia en la mar, buques de pasaje o buques tanque, entre otros.