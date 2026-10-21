Educación estudiará soluciones para el transporte de estudiantes de Valles Pasiegos a la UC

El consejero de Educación, Sergio Silva, en la reunión con el alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha mantenido una reunión con el alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar, en la que han abordado diferentes necesidades educativas del municipio, especialmente la dotación de mobiliario del salón de actos del IES Lope de Vega y las posibles alternativas para mejorar el transporte de los estudiantes que se desplazan a Santander para cursar estudios universitarios, una necesidad que también afecta a otros municipios de los Valles Pasiegos.

En este sentido, Silva ha explicado que la Consejería estudiará, junto con los ayuntamientos afectados y la Universidad de Cantabria (UC), posibles soluciones compartidas que faciliten los desplazamientos de estos alumnos, ha informado el Gobierno.

Para avanzar en esta cuestión, el Ayuntamiento de Santa María de Cayón se ha comprometido a facilitar información sobre el número de estudiantes que se encuentran en esta situación, mientras que Educación analizará las posibles alternativas en colaboración con la Universidad.

"Si aquí hay una necesidad, lo tenemos que estudiar", ha afirmado el consejero, quien ha planteado también la posibilidad de incorporar a este trabajo a la Dirección General de Transportes, teniendo en cuenta la elaboración del nuevo mapa concesional de transporte urbano.

Por su parte, Viar ha expresado su voluntad de colaborar en la búsqueda de soluciones para el transporte universitario. "Nos toca trabajar en equipo, como no puede ser de otra manera", ha señalado el regidor.

Por otra parte, Silva ha confirmado que la Consejería tiene en marcha la licitación para suministrar el mobiliario del salón de actos del instituto.

El consejero ha reconocido que esta actuación debería haberse completado anteriormente y ha explicado que las dificultades administrativas relacionadas con la contratación, así como las características específicas del mobiliario requerido, han retrasado su ejecución.

"Ya tenemos esa licitación en marcha y nuestro objetivo y nuestro compromiso es tener dotado ese salón de actos antes de que acabe el año 2026", ha señalado Silva.

El titular de Educación ha recordado que el IES Lope de Vega, que cuenta con cerca de un millar de alumnos, ha sido objeto de una importante actuación de ampliación, y ha agradecido al Ayuntamiento su interés y colaboración para atender las necesidades de los centros educativos del municipio.