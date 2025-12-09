Educación financia la separación de espacios de Infantil y Primaria en el colegio de Polaciones

Silva, durante su visita hoy al CEIP Valle de Polaciones (Foto: Gobierno de Cantabria) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha financiado las obras para la redistribución interior de la planta primera del CEIP Valle de Polaciones por importe de 45.000 euros para dotar de espacios independientes al alumnado de Infantil y de Primaria.

Así, los trabajos, realizados mediante un convenio con el Ayuntamiento, han permitido habilitar una nueva aula de Educación Primaria, "elemento clave para garantizar el funcionamiento del centro en condiciones óptimas", ha señalado en nota de prensa el consejero de área, Sergio Silva, tras visitar este colegio, ubicado en Puente Pumar.

Acompañado por el alcalde, Vicente Ignacio Gómez, y la directora del centro, Rocío Obregón, ha inspeccionado el resultado de la actualización y ha agradecido al Consistorio su implicación en el servicio educativo, un apoyo "especialmente importante" en los municipios de ámbito rural.

Por otra parte, estos trabajos serán complementados con la adecuación de una vivienda para el personal docente, dotación que siempre ha tenido el colegio.

Para el consejero, se trata de una intervención "relevante" en un municipio de baja densidad demográfica, donde el mantenimiento de servicios públicos como la educación resulta "esencial para frenar la despoblación y asegurar la igualdad de oportunidades para el alumnado del medio rural".

Al hilo, Silva ha puesto en valor que desde el Ejecutivo cántabro se dedique "una mirada específica" para el ámbito rural --donde se sitúa el 40% de los centros educativos de Cantabria con casi 100 colegios--, a la que destina "un gran esfuerzo" en los servicios complementarios.

"Trasladamos al 21% de todo el alumnado de enseñanza básica y damos de comer a más de 10.000 comensales cada día. Entre ambos servicios, supone una inversión de más de 25 millones de euros por curso", ha destacado a la vez que ha asegurado que es algo que pone a Cantabria a la "cabeza" en apoyo a la escuela rural.

Por último, el consejero ha apelado a los grupos parlamentarios de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- a la "responsabilidad", para reivindicar el apoyo al proyecto de presupuestos de 2026, que supone "un importante crecimiento en inversión en infraestructuras", pasando de los 12,7 millones de euros del actual ejercicio presupuestario hasta los 19. "Sin ese proyecto este tipo de actuaciones para la escuela rural se van a dilatar más tiempo", ha sostenido.

En esta línea se ha referido a la adecuación de la vivienda para el personal docente para decir que una segunda fase de los trabajos se abordará "como podamos" el próximo año.