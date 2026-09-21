Educación y la Fundación Racing suscriben un convenio para impulsar la FP y las prácticas formativas

Firma del convenio de colaboración entre Educación y la Fundación Real Racing Club - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y la Fundación Real Racing Club han suscrito un convenio de colaboración para promover e impulsar la Formación Profesional (FP) en Cantabria.

Así, este acuerdo promoverá la realización de prácticas formativas al alumnado matriculado en ciclos formativos, así como la realización del módulo profesional del proyecto correspondiente a ciclos formativos de Grado Superior en las instalaciones de la entidad verdiblanca.

En nota de prensa, el Gobierno ha valorado que de esta forma se contribuye al fortalecimiento de la competitividad y del tejido productivo de la región "impulsando la mejora del capital humano y la cultura del emprendimiento".

El titular del área, Sergio Silva, y el director de la Fundación Real Racing Club, César Anievas, han sido los encargados de rubricar este convenio, en la sede de la Consejería.

Silva ha defendido el papel de la FP como "impulso transformador de la economía del país y de las empresas".

Además, ha hecho hincapié en que la colaboración con la Fundación ya se desarrolla en el ámbito de la prevención del acoso escolar, con el programa 'Racing VS Bullying' que funciona "satisfactoriamente" y, ahora, se amplía sumando el área de la Formación Profesional, un sector que ha considerado "estratégico".

Para él, estas líneas de trabajo conjunto entre empresas, instituciones y la Consejería sirven para tejer redes que "vayan acercando la FP a la sociedad y que permitan ampliar la percepción social de estas enseñanzas, no como algo únicamente vinculado al aspecto industrial", ha apuntado.

Cantabria oferta este curso 20.000 plazas en FP presencial y cuenta con en torno a 15.000 estudiantes, una cifra que en el país ya asciende a 1,2 millones, lo que, en opinión de Silva, constituye "la mejor política activa de empleo".

Mientras, Anievas ha asegurado que esta alianza es "una oportunidad de encontrar talento joven", por lo que ha agradecido al consejero su disposición a ayudar a la Fundación.

Y es que ha destacado como "un paso importante" el hecho de contar con jóvenes que van a tener la oportunidad de formar parte del Racing y su Fundación, y que, a su vez, ésta pueda aprovecharse de "ese talento que surge de la FP".

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

El acuerdo contempla la realización de prácticas formativas para la adquisición de competencias profesionales que faciliten la inserción laboral del alumnado y facilitar la puesta a disposición de instalaciones y demás medios necesarios para el desarrollo de programas formativos.

Tras la identificación de los perfiles profesionales y las necesidades de las cualificaciones, por parte de la Consejería se facilita la participación de expertos profesionales de las empresas en el sistema educativo, con visitas y charlas relacionadas con las actividades empresariales que permitan complementar y enriquecer la formación y orientación profesional del alumnado, su adaptación al mercado de trabajo y su capacidad de inserción laboral.

Asimismo, el convenio persigue la organización de encuentros profesionales con el fin de impulsar la investigación, la innovación y la cooperación, e impulsar la actualización y perfeccionamiento de los tutores de cara a su actualización, al tiempo que se fomentan las actividades de emprendimiento dirigidas al alumnado y profesorado.

Finalmente, y como aspectos complementarios, también recoge el desarrollo de políticas de fomento de Formación Profesional que ayuden a mejorar su utilización, con especial atención a la FP intensiva, así como contribuir al desarrollo de una oferta formativa adaptada a las necesidades reales de contratación con las empresas.