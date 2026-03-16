Educación invertirá más de 100.000 euros en la renovación de aseos y aulas en el CEIP Benedicto Ruiz de Ajo

El consejero de Educación, Sergio Silva, y el alcalde de Bareyo, Pedro Prieto - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación se ha comprometido con el Ayuntamiento de Bareyo a invertir 112.000 euros en la renovación de aseos y aulas del CEIP Benedicto Ruiz de Ajo.

En concreto, estos trabajos permitirían renovar y actualizar los baños y varias aulas del edificio, además de las aulas ubicadas en la planta de Infantil, una inversión que vendrá a suponer cerca de 140.000 euros y que se materializaría a través de un convenio de colaboración.

Así se lo ha transmitido el titular de este departamento, Sergio Silva, al regidor municipal, Pedro Prieto, en el transcurso de un encuentro en el que han participado la concejala de Educación, Ángela Ruiz, y la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, y durante la cual se han abordado las necesidades más prioritarias de este centro educativo, ha informado este lunes el Gobierno.

Mediante este acuerdo la Consejería asumirá el 80% del coste de estas actuaciones, que suponen unos 112.000 euros, mientras que los 28.000 restantes correrían a cargo del Ayuntamiento, tal y como ha explicado el consejero. "La idea es ejecutar estas tres actuaciones necesarias y reclamadas por la comunidad educativa que, además, constituyen servicios primarios para el funcionamiento del colegio", ha apuntado.

Silva ha hecho hincapié en el esfuerzo presupuestario que realiza el Ayuntamiento cada año, "que va mucho más allá de lo que es exigible en el aspecto del mantenimiento" --ha dicho--, y que supone desembolso de en torno a 80.000 euros.

Igualmente, el consejero ha resaltado el indicador de gasto por alumno en Cantabria que se sitúa en torno a los 8.000 euros al año, una cifra "de la que no pueden presumir todas las comunidades autónomas", y a la que se añade el "gran esfuerzo inversor" que realiza el Ejecutivo cántabro en materia de infraestructuras educativas.

Por su parte, el alcalde, Pedro Prieto, ha agradecido el compromiso de la Consejería de Educación para abordar unas obras que, en solitario, el Ayuntamiento no podría realizar.