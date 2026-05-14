Educación publica la nueva Guía de la Oferta Educativa de Cantabria para el curso 2026-2027 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades ha publicado la nueva versión digital de la Guía de la Oferta Educativa de Cantabria para el curso 2026-2027, un documento que ya puede consultarse a través del portal educativo del Gobierno de Cantabria, https://www.educantabria.es/

La guía reúne toda la información relativa a las titulaciones ofertadas en la comunidad autónoma, así como el listado actualizado de centros educativos, calendarios y requisitos de los distintos procesos de admisión y matriculación para el próximo curso académico.

Se trata de una herramienta de consulta dirigida tanto a familias como a orientadores educativos y alumnado, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones sobre los diferentes itinerarios académicos y formativos existentes en Cantabria, ha informado el Gobierno.

El documento incluye información detallada para los estudiantes que finalizan la Educación Secundaria Obligatoria y desean continuar sus estudios en Bachillerato o acceder a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, además de otros recursos relacionados con la orientación educativa y profesional.

Asimismo, la guía incorpora información actualizada sobre la oferta de aulas del primer ciclo de Educación Infantil en Cantabria y los procesos de escolarización correspondientes.

La Consejería de Educación ha destacado la utilidad de esta publicación como instrumento de apoyo para ayudar a las familias y al alumnado a conocer las distintas opciones formativas disponibles y planificar con antelación el próximo curso escolar.