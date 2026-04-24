Educación somete a información pública su proyecto para modificar la orden que regula la FP Básica

Archivo - El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y la directora general de FP, Cristina Montes. Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria somete a información pública, durante diez días hábiles, el proyecto para modificar la orden que regula los programas de Formación Profesional Básica de la comunidad autónoma.

Así se recoge en una resolución de la Dirección General de FP y Educación Permanente publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

El texto completo de este proyecto de modificación de la orden en vigor puede ser consultado desde el lunes, 27 de abril, en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, en la sede de la Consejería, en el Río de la Pila, y también en el Portal de Transparencia de Cantabria y en el portal web Educantabria.

Durante el plazo de consulta pública, se podrán presentar alegaciones u observaciones al contenido del proeycto, Deberán dirigirse a la Dirección General de FP y presentarse a través del Registro de la Consejería o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Igualmente podrán ser presentadas a través del Portal de Transparencia.