Gobierno y Ayuntamiento estudian la rehabilitación y usos de las antiguas casas de maestros del CEIP Agapito Cagigas

Antiguas casas de maestros del CEIP Agapito Cagigas. - JOSE ROMAN CAVIA SOTO/GOBIERNO DE CANTABRIA

CAMARGO, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo han reafirmado su compromiso con preservar el patrimonio histórico de las antiguas casas de los maestros que forman parte del conjunto arquitectónico del CEIP Agapito Cagigas, para lo que se realizará un diagnóstico del estado en el que se encuentran estas construcciones y, así, plantear una hoja de ruta sobre su rehabilitación y un estudio sobre sus usos educativos.

Así lo han refrendado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, y el regidor municipal, Diego Movellán, durante una visita al centro educativo, que el próximo 2 de septiembre cumplirá un siglo de su construcción.

Silva ha señalado que es responsabilidad del Gobierno y del Ayuntamiento "no mirar hacia otro lado" y trabajar para "no permitir lo que ha sucedido años atrás", en referencia al "deterioro" que ha experimentado este grupo escolar de seis viviendas con cuatro construcciones destinadas a albergar las casas de los maestros.

Por ello ha apelado a la colaboración de otras administraciones públicas y de cualquier entidad privada que se pueda sumar, para encarar un asunto que va a suponer una inversión pública "importante" debido a las "notables" dimensiones de la parcela y que "obligará a agudizar el ingenio para encontrar una salida que impide el deterioro que vienen arrastrando tras años sin intervenir".

Para el consejero, es fundamental contribuir a mantener la labor de Agapito Cagigas, que hace 100 años realizó esta donación al Ayuntamiento para destinar estas construcciones a albergar el colegio y estas viviendas, con la prioridad de que se destinen a acoger una actividad educativa tras la rehabilitación del tejado del edificio principal del colegio.

En este sentido, ha asegurado que la Consejería ya trabaja en los pliegos y el proyecto para licitar y ejecutar la cubierta del mismo.

En opinión del alcalde, es muy importante el compromiso alcanzado para seguir avanzando en algo en lo que llevan trabajando "toda la legislatura", en colaboración con la Dirección del colegio y de la Junta Vecinal de Revilla de Camargo.

"Durante años no ha habido un plan de futuro y ahora estamos definiendo este futuro, algo que debe comenzar por definir su destino para usos educativos", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que, se va a mantener esta infraestructura como patrimonio de todos los escolares y los vecinos de Camargo, especialmente en una época tan señalada como es su centenario.

Asimismo, el alcalde ha subrayado que el principal objetivo inmediato es la reparación del tejado del edificio principal, que en sus cien años de antigüedad no ha experimentado ninguna intervención de mejora.

CONJUNTO ARQUITECTÓNICO

Las antiguas Casas de los Maestros, que forman parte del conjunto arquitectónico del CEIP Agapito Cagigas, son obra del arquitecto, Javier González de Riancho y forman parte del conjunto arquitectónico del colegio impulsado por el indiano Agapito Cagiga, inaugurado por Alfonso XIII en 1926.

Javier González de Riancho, uno de los arquitectos más relevantes de Cantabria y máxima voz de la arquitectura montañesa, es autor de edificios tan reconocidos como el Palacio de La Magdalena y la Biblioteca Menéndez Pelayo, y dejó también huella en la arquitectura escolar de la región.

En Revilla diseñó un conjunto inspirado en el diseño regionalista, integrando las viviendas de los maestros con el edificio principal del colegio, una concepción innovadora para la época y promovida por la entonces Oficina Técnica para Construcción de Escuelas.