Archivo - Gobierno, Cámara y UNIR lanzan la II edición del programa de formación en competencias digitales 'Cantabria Tech Talent' - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria y la Universidad internacional de La Rioja (UNIR), pondrá en marcha la segunda edición del programa de formación en competencias digitales 'Cantabria Tech Talent', para formar especialistas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria.

El objetivo es dar respuesta a las dificultades que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles, a los que se pretende insertar rápidamente en el entorno profesional.

Para ello, UNIR, con una dilatada y reconocida trayectoria en formación en el ámbito de las TIC, se encargará de ejecutar la segunda edición de un programa que comprende actividades para la atracción de perfiles TIC, tanto de Cantabria, para retener talento, como de fuera de la comunidad, así como para la selección de los captados en función de las necesidades de las empresas colaboradoras.

Se trata de un programa pionero que combina formación universitaria en competencias TIC y experiencia práctica en empresas de la región con el objetivo de impulsar el talento joven y fortalecer la competitividad del tejido empresarial cántabro, a través del primer programa de colaboración público-privada de estas características promovido en España por la Administración pública, ha informado el Ejecutivo.

Así, el nuevo curso comenzará el 6 de julio con 50 plazas perfiles TIC junior con formación base en especialidades relacionadas con las tecnologías digitales y el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), es decir, último año de estudio o titulados en los últimos cinco años tanto de FP como de universidad.

Su selección se hará en base a las necesidades reales del tejido empresarial cántabro, y su formación, mediante un programa intensivo tipo bootcamp, especializado en una disciplina TIC concreta mediante la acreditación de un título oficial universitario al finalizar.

Así, se compatibilizará con prácticas formativas en las empresas de la región, remuneradas mediante una beca, y al finalizar las empresas valorarán prioritariamente la contratación de quienes superen con éxito el programa.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha animado a las empresas de la región a que se inscriban en el siguiente correo electrónico: cantabriatechtalent@unir.net para participar en la segunda edición de un programa, cuyo plazo de inscripción para el alumnado ya está abierto en la siguiente página web de inscripción (https://www.universia.net/es/empleo/clientes/cantabria-tech-...), donde se centraliza de forma unificada todas las candidaturas de los jóvenes.

En este sentido, ha señalado que las empresas podrán convenir las prácticas desde el inicio de la formación, en julio, o después del periodo estival, y ha hecho un balance "más que positivo" de la primera convocatoria, que se inició en marzo y de la que se están desarrollando de forma paralela la formación y las prácticas.

Así, para la primera convocatoria se apuntaron 819 candidatos, de los que 482 cumplían con los requisitos. Los alumnos que se quedaron fuera en la primera convocatoria serán invitados a participar en la segunda.

El acto de presentación de la segunda edición del programa tendrá lugar el próximo miércoles, 13 de mayo, a las 9.00 horas en el salón multiusos del Edificio Bisalia del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), y será inaugurado por Arasti.

El acto contará con la asistencia, entre otros, del presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas; la directora ejecutiva de los programas de prácticas con empresas de UNIR, Cristina Chacón; el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, y representantes de las empresas participantes Axpe y Ecrimesa.

FASES DEL PROGRAMA

El programa consta de una primera fase, consistente en la atracción de perfiles mediante una campaña de comunicación, a través de los canales de UNIR y del ecosistema Universia, la plataforma de empleo global del Banco de Santander que cuenta con una red de más de 100 universidades y centros asociados. Seguirá una segunda fase de selección rigurosa de candidatos para cada empresa y cada vacante, que combinará una evaluación curricular, pruebas competenciales y entrevistas personales.

La tercera fase del programa conjugará de manera simultánea formación y experiencia práctica en empresa. Los participantes desarrollarán sus prácticas por las mañanas, mientras que por las tardes recibirán una formación intensiva y aplicada, con metodología tipo bootcamp. Todo el proceso estará acompañado de un seguimiento personalizada, de forma que cada alumno contará con el apoyo continuo de un mentor o coach que le guiará durante todo el itinerario.

En lo que se refiere a la formación especializada, el programa ofrece un itinerario de siete meses que combina un módulo troncal centrado en la gestión de proyectos, comunicación efectiva y metodologías ágiles, y con una especialización seleccionada por cada empresa según sus necesidades. La formación combinará sesiones online en directo impartidas por expertos del sector con talleres presenciales en el Edificio Bisalia del PCTCAN.

Respecto a las prácticas remuneradas, los participantes se incorporarán a compañías tecnológicas e industriales de la región adheridas al programa, que les ofrece una serie de ventajas, tales como acceso a los perfiles más adecuados a sus necesidades, tras un proceso de atracción y selección riguroso, así como la incorporación de jóvenes con una formación intensiva y especializada que facilita su integración y desempeño, aportando nuevas capacidades y herramientas a los equipos.

Como contrapartida, las empresas se comprometen a una ayuda al estudio no inferior a 500 euros mensuales; a tutorizar el desarrollo formativo del alumno, y a valorar de manera prioritaria la contratación de quienes superen con éxito el programa.