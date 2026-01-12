El Gobierno estudiará nuevas actuaciones de mejora en el colegio de San Pedro del Romeral

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, se reúne con el alcalde de San Pedro del Romeral, Jesús Mantecón - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha valorado con el alcalde de San Pedro del Romeral, Jesús Mantecón, nuevas actuaciones para reforzar las instalaciones del CEIP Nuestra Señora del Roble.

Así lo ha informado este lunes el Gobierno de Cantabria, que ha indicado que el centro cuenta este curso con catorce alumnos, dos más que el año anterior, un dato valorado de forma positiva tanto por el consejero como por el alcalde.

Silva ha recordado que la escuela rural representa aproximadamente el 40% de los centros educativos de Cantabria, lo que la convierte en una "seña de identidad" de la educación en la región y justifica "el esfuerzo" del Ejecutivo por su mantenimiento.

En este contexto, tras una visita realizada a principios de 2024, la Consejería y el Ayuntamiento acordaron abordar diversas necesidades del centro educativo. Aunque se trataba de actuaciones de carácter menor, resultaban esenciales para el buen funcionamiento del colegio.

La inversión total ha rondado los 50.000 euros, ejecutada en dos anualidades: cerca de 20.000 euros en 2024 y 26.000 euros en 2025. Estas actuaciones han permitido mejorar diversas infraestructuras, incrementando así el confort y la funcionalidad de las instalaciones.

Durante la reunión, el alcalde ha trasladado su interés en cubrir la pista exterior anexa al colegio; una infraestructura de uso tanto escolar como vecinal. Se trata de una actuación cuyo coste podría situarse entre los 150.000 y los 200.000 euros.

Silva ha mostrado su voluntad de estudiar conjuntamente con el Ayuntamiento, y con otras consejerías, la mejor fórmula para hacer viable este proyecto, aunque ha reconocido que la actual situación de prórroga presupuestaria "dificulta nuevas actuaciones a corto plazo". Aun así, ha expuesto su predisposición a analizar la inversión de cara al ejercicio de 2026.