El Gobierno prevé que el futuro IES de Ribamontán al Monte esté en funcionamiento a finales del curso 2027-2028 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé que el futuro Instituto de Educación Secundaria Obligatoria (IESO) de Hoz de Anero, en Ribamontán al Monte, entre en funcionamiento a finales del curso 2027-2028. Sin embargo, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), ha avisado de que estas obras dependen de que haya "suelo presupuestario" lo que podrían provocar "algún retraso".

Silva ha visitado este viernes la parcela donde se ubicará este centro educativo que tendrá capacidad para unos 300 alumnos y contará con dos líneas educativas de 1º a 4º de la ESO y que podría asumir en un futuro enseñanzas postobligatorias de Bachillerato.

La previsión del Ejecutivo contempla que la licitación y adjudicación de la obra esté lista para 2026, se ejecute entre 2026 y 2027 (en un plazo de 15 meses), y esté en funcionamiento a finales del curso 2027-2028.

Sin embargo, Silva ha advertido que el cumplimiento de estos plazos dependerá de la existencia de suelo presupuestario; de no ser así, la puesta en funcionamiento podría experimentar algún retraso.

Esta actuación contribuirá a resolver el problema de escolarización que sufre esta zona cuyo alumnado se ve obligado a cursar Secundaria en el IES Ricardo Bernardo de Solares y el CIFP la Granja de Heras, afectados ya por un problema de espacio.

La obra llega 20 años después de la eliminación, en 2005-2006, del primer ciclo de enseñanza Secundaria en el CEIP Trasmiera. De esta forma, el Ayuntamiento de Ribamontán al Monte recuperaría esa oferta educativa. Asimismo, el nuevo IESO dará servicio a ayuntamientos aledaños.

Por otro lado, la Consejería de Educación se encuentra en fase de asumir la titularidad de la finca, cedida por la Junta Vecinal, para afrontar la licitación en 2026.

Según ha explicado el consejero, trató de licitarse en 2024, pero la valoración de las 21 ofertas retrasó el proceso, a lo que se sumó la presentación de un recurso que consumió casi un año y medio del plazo inicial previsto, hasta finalmente, procederse a la adjudicación del proyecto el pasado mes de abril.

Este centro educativo es "un lujo y pone de manifiesto la apuesta del Ejecutivo cántabro por la escuela rural, integrando en un mismo entorno toda la enseñanza obligatoria con unos estándares de calidad", ha dicho Silva.

Junto al titular de Educación, han visitado la finca la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Reyes Mantilla, y el alcalde de Ribamontán al Monte, Joaquín Arco, así como diversos miembros de la Corporación municipal.

Arco ha explicado que Ribamontán al Monte es un "municipio en crecimiento" y que esta infraestructura será "determinante" a la hora de atraer nuevos habitantes al disponer de una oferta educativa completa.

"Los trámites han sido largos y no ha sido fácil, pero, por fin, ya está el proyecto y esperamos que a la hora de aprobar el presupuesto prime la sensatez y se pueda llevar a cabo en tiempo en forma", ha subrayado Arco (PRC).

EL PROYECTO

El proyecto contempla la ejecución de un edificio de planta baja más dos pisos, con unos 4.000 metros cuadrados construidos y un área de semipatio en forma de porche de casi 400 metros cuadrados. Además, contará con energía solar en una de las cubiertas y aerotermia.

Se prevé la construcción de 20 espacios que incluyen aulas lectivas, aulas de usos múltiples, desdoble, así como la ejecución de un laboratorio o biblioteca, entre otras instalaciones.

El proyecto supone la integración con el CEIP Trasmiera mediante la conexión de ambas instalaciones y con la zona deportiva próxima (pistas de pádel y pabellón municipal) para la creación de un único espacio de uso educativo y deportivo.

La superficie destinada a actividades exteriores, que incluye jardines, pistas deportivas, espacios de circulación peatonal y un aparcamiento con 32 plazas, es de 6.119 metros cuadrados.

La Consejería ha realizado otras actuaciones en Ribamontán al Monte durante esa legislatura como la construcción del pabellón deportivo del CEIP Trasmiera, por importe de 500.000 euros, y la puesta en marcha del Centro de Innovación y Tecnologías de la Educación (CITED), que el titular de Educación ha señalado se espera inaugurar este curso escolar, aunque ya están en funcionamiento algunos de sus espacios.