Un grupo de expertos revisa el proyecto de decreto de educación inclusiva y equidad antes de iniciar su tramitación - CAIB

PALMA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de expertos, del que han formado parte representantes de tres comunidades autónomas, entre ellas Cantabria, ha revisado el proyecto de decreto de educación inclusiva y equidad de Baleares antes de iniciar su tramitación.

El informe ha sido presentado este jueves al conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una reunión en la que también ha estado presente el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot.

El documento, según ha informado la Conselleria en un comunicado, recoge las conclusiones técnicas y las recomendaciones que deben servir de base para la elaboración del nuevo decreto, que se impulsa a raíz de los recientes cambios normativos y de la evolución de las líneas estratégicas en materia de atención a la diversidad.

La Lomloe, la ley balear de educación, los nuevos currículos y la evolución del sistema educativo hacen necesario un nuevo decreto adaptado a esta realidad. Por este motivo, se decidió detener la tramitación del anterior borrador e iniciar una nueva, con mayor coherencia normativa y mayor seguridad jurídica.

El trabajo de los expertos ha servido para mejorar la sistematicidad del texto, clarificar el sistema de apoyos, definir mejor las funciones de los diferentes profesionales y avanzar hacia un modelo de educación inclusiva homogéneo, alineado con la normativa vigente y con la realidad de los centros educativos.

El documento de propuestas también refuerza el papel esencial de las familias como agentes educativos corresponsables, promoviendo una participación activa y significativa, al tiempo que preserva con claridad las funciones técnicas de los profesionales y garantiza que el acceso a los apoyos no quede condicionado a diagnósticos clínicos o a categorías administrativas.

Vera, en declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que su departamento plasmará las propuestas que han recibido en el borrador del decreto, que después iniciará su tramitación.

Deberá pasar por un periodo de exposición pública para después ser remitido a las mesas de educación, al Consell Escolar y al Consell Consultiu, pasos previos a su eventual aprobación por parte del Consell de Govern.

El grupo de expertos ha estado formado por la jefa del Servicio de Equidad y Orientación Educativa de la Junta de Castilla y León, Concepción García del Río; la jefa de la Unidad Técnica de Atención a la Diversidad en la Subdirección de Centros de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid, Juana Bella Marcelo Contreras; y la inspectora de educación en la Consejería de Educación de Cantabria, Raquel Pardo de Santayana.

También por los inspectores de educación de Baleares Miquel Àngel Tirado y Maria Antònia Rossinyol y el catedrático del departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la UIB Sebastià Verger Gelabert.