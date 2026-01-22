A información pública el anteproyecto de ley de autoridad del profesorado

Archivo - Imagen de una profesora imparte una clase a sus alumnos en el aula. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación somete a información pública durante diez días hábiles, a contar desde este viernes 23 de enero, el anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado y de la Convivencia Escolar de la comunidad autónoma.

El texto completo del citado proyecto puede ser consultado en la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, en el Río de la pila en Santander; en la web (www.educantabria.es) y en el Portal de Transparencia de Cantabria (https://participacion.cantabria.es).

Dentro del plazo señalado, los interesados podrán formular las alegaciones u observaciones que considere oportunas con respecto al contenido del proyecto mencionado.

Éstas se dirigirán, por escrito, a la Dirección General de Calidad y Equidad Educativa y Ordenación Académica, presentándose a través del Registro de la Consejería o en cualquiera de los lugares establecidos en la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Igualmente podrán ser presentadas a través del Portal de Transparencia de Cantabria, según se indica en el anuncio publicado este jueves en el Boletín Oficial de Cantabria.