Jorge González y Elia de la Fuente del IES Peñacastillo ganan el concurso Chef&Maitre de Cantabria

Silva en la entra de los premios del concuros Chef&Maitre de Cantabria - GOBIERNO

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos Jorge González y Elia de la Fuente, del IES Peñacastillo de Santander, han ganado el premio 'Chef Cantabria 2026' y 'Maitre Cantabria', respectivamente.

Además, Javier Puertas del IES Peñacastillo se ha llevado el galardón dentro de la categoría 'Chef Panadero Cantabria' y María Luz Marco del mismo centro educativo se ha alzado con el triunfo en 'Chef Repostero de Cantabria', en la decimocuarta edición del concurso Chef&Maitre Cantabria, que se ha celebrado este martes en la escuela 'José Luis Gonzáles' de Peñacastillo.

La gran novedad de este año ha sido la creación de una nueva categoría, 'Chef y Maitre promesa Cantabria', un premio que persigue dar visibilidad y motivación al alumnado matriculado en los programas de necesidades educativas especiales Formación y donde ha resultado ganadoras Selena Gómez (CCEE Juan XXIII) y Blanca Beltrán (Padre Apolinar).

Los aspirantes a esta modalidad han tenido que demostrar su destreza en elaboraciones como la tortilla francesa o pinchos de anchoa, además de enfrentarse a pruebas que incluyen el montaje de mesas y la preparación de café espresso. Mediante esta iniciativa, el certamen busca "premiar el esfuerzo desde los cimientos mismos del aprendizaje".

Organizado por 'Cantabria en la Mesa', el suplemento de gastronomía y alimentación de 'El Diario Montañés', en colaboración con la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades y diferentes empresas de la región, el concurso ha contado con la participación de alumnado de la familia profesional de Hostelería y Turismo de los IES Peñacastillo (Santander), IES Fuente Fresnedo (Laredo) e IES Besaya (Torrelavega).

En la modalidad de 'Chef Cantabria' los aspirantes se han batido en la elaboración de platos de pescado, carne, guisos y tortilla de patata, mientras que en lo que respecta a 'Maitre Cantabria', que este 2026 alcanza su decimotercer año, las pruebas han evaluado la "eficiencia y elegancia" en el servicio, con pruebas específicas de coctelería, barista y atención al comensal.

Igualmente, ha habido espacio para la especialización con los premios 'Chef Panadero' y 'Chef Repostero' con una propuesta de postre de restaurante y otro basado en una reinterpretación de la tarta de queso, mientras que en panadería se ha evaluado la maestría con la fermentación y horneado de panes artesanos y piezas de hojaldre.

TALENTO JOVEN EN LOS FOGONES Y LA SALA

El certamen, que nació en 2013 con el fin de poner en valor el talento joven en los fogones y la sala, tiene como objetivos fomentar entre los participantes el desarrollo de habilidades en cocina; incentivar la creatividad; propiciar una sana competitividad y aportar valor a la Formación Profesional, en especial a la rama de Hostelería, que se imparte en las diferentes escuelas de la región.

Durante el anuncio de los ganadores, el titular de Educación, Sergio Silva, ha resaltado la participación, este año, de alumnado de los programas de necesidades educativas especiales de los CEE Pintor Martín Sáez; el IES María Telo y los CCEE Juan XXIII y Padre Apolinar.

A su juicio, este certamen "genera interesantes oportunidades para todo el alumnado y les facilitan acercarse a una realidad profesional, al tiempo que se convierte en una herramienta de aprendizaje más".

"Tenemos claro que éste es un sector determinante en la economía del país y que, en Cantabria, aglutina más de 20.000 empleos", ha señalado, aunque ha considerado que es necesario "seguir mejorando la respuesta que el sistema educativo puede ofrecer".

Por ello, ha señalado como una de las líneas estratégicas del Gobierno regional la apuesta por un modelo de calidad que ofrezca respuesta a las necesidades del tejido productivo, en unas enseñanzas, las de FP, que según el Observatorio de Caixabank Dualiza, concentrarán 1 de cada 4 oportunidades de empleo en 2035.