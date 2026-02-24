Más de 175 alumnos de FP participarán este curso en la experiencia formativa Erasmus+

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste al acto despedida de los estudiantes de Formación Profesional Erasmus+ que inician su Formación en Empresas de distintos países de Europa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 175 alumnos de Formación Profesional de 35 centros educativos de toda Cantabria participan este curso 2025-2026 en el programa Erasmus +.

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha presidido este martes el acto de despedida de estos estudiantes que, en las próximas semanas, partirá a 19 países europeos para realizar su formación práctica en las distintas empresas.

Silva ha apuntado a la internacionalización de la Formación Profesional no sólo como objetivo del sistema educativo cántabro, sino también como una "seña identitaria" del mismo.

Silva, que ha estado acompañado por la directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria, Rosa Vega, ha alentado a los participantes a emprender una experiencia como ésta, y a "salir de vuestra zona de confort", para afrontar una vivencia que supone una "gran aventura formativa y profesional".

De igual modo, ha puesto en valor el incremento, año tras año, de la experiencia Erasmus+ de Formación Profesional en Cantabria. "Este año calculamos que serán más de 250 los estudiantes que se beneficiarán de esta posibilidad, entre Formación en Empresa y visitas grupales a centros educativos y empresas", ha indicado, con un crecimiento destacable entre el alumnado de Grado Básico y Grado Medio, aunque también participan cada vez más alumnos de Cursos de Especialización y post titulados.

Los datos que reflejan la evolución del alumnado participante van, desde los 96 alumnos registrados en el año 2023, hasta los 124 del año 2024, pasando por los 160 de 2025 y los 175 del presente año, lo que refleja en palabras del consejero, el impulso desde el Ejecutivo cántabro a la internacionalización que "crece no sólo en cifras, sino también en la calidad de las movilidades".

En este punto, y como artífices que han contribuido a este logro, ha agradecido su trabajo a la Dirección General de FP, a los centros educativos; los equipos de internacionalización y la Cámara de Comercio de Cantabria, así como de las familias por su contribución.

Además, y según ha señalado, este año se incrementan las movilidades entre docentes un 20%, lo que beneficiará a más de 120 profesores, y los centros con acreditaciones y proyectos Erasmus en FP han crecido de 25 en el curso 2022-2023 a los 35 cursos con los que se cuenta en la actualidad, entre ellos, Centros Integrados, IES, Conservatorios y Escuelas de Arte, subrayando la participación este año, por primera vez de centros de Educación Especial, una aportación más para situar a Cantabria como uno de los sistemas educativos nacionales "más inclusivos".

Por su parte, la directora general de la Cámara de Cantabria, Rosa Vega, ha puesto en valor el trabajo que desempeña esta institución como coordinadora del programa, en el que colabora por sexto año y ha animado a los participantes a disfrutar de esta experiencia que contribuye a incrementar las posibilidades de estos estudiantes de crecer personal y laboralmente.

Vega también ha repasado las líneas de actuación con las que cuenta la Cámara de Comercio orientadas a estudiantes y que incluyen la iniciativa de formación gratuita 'Talento Jóven'; el programa 'Erasmus para jóvenes emprendedores', que permite poner en contacto a nuevos emprendedores con empresarios en distintos países de la UE para replicar modelos de empresa y la disponibilidad de una amplia bolsa de empleo.

La jornada de despedida ha incluido una sesión para informar sobre la Erasmus intensiva y el Programa Erasmus Jóvenes Emprendedores, a cargo de la directora de Recursos Humanos de Nestlé Cantabria, Silvia Carballo; el coordinador de Internacionalización del IES Foramontanos, Francisco Aunión y la coordinadora de Internacionalización del CIFP La Granja de Heras, Raquel Gracia.

También se ha departido sobre la Erasmus en centros de Educación Especial, una charla protagonizada por los docentes del CCEE Padre Apolinar. Daniel Ríos y José Manuel García, y se han realizado entrevistas a alumnos que han participado como Erasmus+ que han compartido sus experiencias.

Las actividades han concluido con el concurso Kahoot '¿Qué sabes de Erasmus?'.

ESTANCIAS EN 19 PAÍSES

Los alumnos realizarán esta fase de formación práctica, al tiempo que cursan el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo, en distintas empresas de Portugal, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Dinamarca, Hungría, República Checa, Rumanía, Finlandia, Croacia y Chipre, que se incorpora este año como novedad al programa.

Durante su estancia en el país de destino el alumnado Erasmus+ desarrollará un curso de inmersión cultural y lingüística en el destino, al tiempo que la formación en el centro de trabajo.

La convocatoria de Erasmus+ en FP permite a los estudiantes realizar periodos de movilidad para estudios en otra institución de educación superior o prácticas en empresas en el extranjero, así como movilidades para impartir docencia o recibir formación para el personal de estas organizaciones de Educación Superior.

Erasmus + contribuye a promocionar la movilidad educativa de las personas a través del aprendizaje permanente, el desarrollo educativo profesional y personal, dentro y fuera de Europa.