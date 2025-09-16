Nueve centros de FP desarrollarán este curso once nuevos proyectos del programa Innova+Activa

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 11 nuevos proyectos de innovación del programa INNOVA+ACTIVA FP se desarrollarán este curso 2025-2026 en los nueve centros de Formación Profesional de Cantabria sostenidos con fondos públicos.

Estos proyectos han resultado seleccionados de entre los 40 presentados a la primera convocatoria INNOVA+ACTIVA, de la Consejería de Educación, dirigida a centros de FP que imparten ciclos de grados básico, medio y superior, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Su objetivo es impulsar la investigación y la innovación en la FP a través de la realización de proyectos que potencien el desarrollo y la mejora de los procesos tecnológicos, así como la calidad en la metodología y en los procesos formativos, y el fomento de la colaboración en el mundo empresarial.

Estos proyectos se dividen en cuatro categorías: Didacinnova+; Tecnoinnova+; Coinnova+ y Retainnova+ y giran en torno a ámbitos tan diversos como la aplicación de la IA en la investigación de la aerodinámica en drones; la integración de generación fotovoltaica en redes de distribución eléctrica de baja tensión; belleza solidaria o la lucha contra la obsolescencia programada.

Los centros educativos en los que se desarrollarán son el IES Zapatón (Torrelavega), IES Montesclaros (Reinosa), CIFP La Granja (Medio Cudeyo), CIFP Nº 1 (Santander); IES Santa Cruz (Castañeda); IES Marqués de Manzanedo (Santoña); IES Miguel Herrero (Torrelevega); CEE Parayas (Camargo), CC López Vicuña (Santander); CCEE Padre Apolinar (Santander).

Para el titular de Educación, Sergio Silva, esta iniciativa constituye una oportunidad para seguir avanzando en la introducción en el aula de cambios metodológicos que permitan mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje y ha alentado a los centros participantes a seguir trabajando en este ámbito.

Los proyectos INNOVA+ACTIVA se suman a los 22 programas de la convocatoria Reta Cantabria que continuarán su segundo y tercer año de ejecución en 15 centros educativos de FP de Cantabria, que promueven metodologías competenciales basadas en el aprendizaje colaborativo.

Esta iniciativa propone retos y proyectos relacionados con situaciones y entornos laborales e integra actividades específicas de formación del profesorado.

Finalmente, establece una organización de los centros en redes, a través de las que se puede canalizar la formación y fomentar la cooperación, el apoyo mutuo y el intercambio de buenas prácticas.