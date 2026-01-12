Las obras del nuevo CEPA Margarita Salas de Cabezón terminarán a finales de febrero

El consejero de Educación, Sergio Silva, se reúne con el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso - GOBIERNO

SANTANDER, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de construcción del nuevo Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Margarita Salas en Cabezón de la Sal, que se ubicará en el antiguo centro de salud y la conocida como Casa del Doctor Arines, terminarán a finales del próximo mes de febrero.

Así lo ha avanzado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, quien ha recibido al alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Reinoso, para presentarle los detalles del proyecto, que estará plenamente operativo para el curso 2026/2027.

Con una inversión que supera los 2 millones de euros, esta es una de las obras de mayor envergadura que ejecutará la Consejería en esta legislatura. Tras esta reforma integral y con la nueva oferta educativa que albergarán las instalaciones, el CEPA Margarita Salas se convertirá en el tercer centro de adultos más importante de toda Cantabria.

Así, el consejero ha señalado que en la reunión ha querido trasladar al alcalde toda la información relativa al "ilusionante" proyecto educativo que acogerá el CEPA Margarita Salas a partir del próximo curso, cuando por primera vez también se impartirán enseñanzas de Formación Profesional.

La Consejería lleva varios meses trabajando en este proyecto educativo que "viene a sumar, a incrementar la oferta formativa de esta comarca, garantizando la oferta de esta importante Escuela de Adultos, pero añadiendo una oferta de FP estudiada, sostenible y diseñada con una prospección de empleo en torno al tejido empresarial de la zona y que, sin duda, beneficiará a la población de Cabezón de la Sal y de toda la comarca del Saja", ha explicado Silva.

Tanto el regidor como el consejero han destacado el "gran salto de calidad" que esto supondrá para la oferta educativa de toda la comarca, y ambas administraciones se han emplazado a una visita a las instalaciones del nuevo CEPA Margarita Salas antes de que finalicen las obras.