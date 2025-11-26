El parque infantil del CEIP Aguanaz de Entrambasaguas estrena cubierta

El consejero de Educación, Sergio Silva, inaugura la cubierta del parque infantil del CEIP Aguanaz - GOBIERNO

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Aguanaz de Entrambasaguas ha estrenado la cubierta de su parque infantil, una infraestructura que da respuesta a una larga reivindicación del municipio y del propio colegio y para la que ha sido necesaria una inversión de 274.000 euros cofinanciados mediante un convenio a través del que la Consejería de Educación ha aportado el 70% (200.000 euros) y resto el Ayuntamiento.

La instalación, de algo más de 500 metros cuadrados, permitirá "satisfacer una necesidad de un colegio", ha asegurado el consejero de Educación, Sergio Silva, que este miércoles ha visitado el resultado de los trabajos junto a la alcaldesa, Gloria Sierra, y diversos miembros de la Corporación municipal y del equipo directivo del centro educativo.

Silva ha destacado la calidad de la infraestructura, ejecutada en madera, y su diseño, respecto a lo que ha señalado que, cuando un Ayuntamiento presta especial interés por el servicio educativo, como en este caso, "se nota".

También ha remarcado la importancia de este centro y su "magnífico" proyecto educativo. De ahí que haya subrayado su intención de seguir colaborando en la mejora del centro, que comenzó en 2023 con la reparación de la cubierta y los canalones del edificio principal, así como su pintado.

Por su parte, la regidora ha agradecido al consejero su apoyo para abordar esta infraestructura y ha considerado "fundamental" colaborar en la mejora del ámbito educativo, por lo que se ha ofrecido como "máximo colaborador" en todas las peticiones del centro y las solicitudes de apoyo que se necesiten desde la Consejería.

El CEIP Aguanaz cuenta con 350 alumnos y 32 profesores, y dispone de Programa de Refuerzo Educativo, Programa de Inmersión Lingüística y Proyecto Integrado de Innovación Educativa. Además, forma parte del proyecto de Innovación Tecnológica Samsung y de la iniciativa Smart School.