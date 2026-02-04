Renovada la pista del colegio rural Asón de Limpias tras una inversión del Gobierno de 38.000 euros

Fomento y Educación renuevan con 40.000 euros la pista multideporte del CRA Asón de Limpias - GOBIERNO DE CANTABRIA

LIMPIAS, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Rural Agrupado (CRA) Asón de Limpias dispone ya de una pista multideporte renovada tras una inversión de más de 38.000 euros del Gobierno de Cantabria (PP).

La actuación se ha llevado a cabo dentro del plan de la Consejería de Fomento, dotado con un millón de euros, para financiar actuaciones planteadas por el departamento de Educación en más de una veintena de centros.

El consejero de Fomento, Roberto Media, y el de Educación, Sergio Silva, han visitado este miércoles las instalaciones del centro educativo para inspeccionar el fin de los trabajos.

Media ha explicado que estas instalaciones deportivas son utilizadas tanto por el alumnado del centro como por los vecinos del municipio y ha destacado que las obras ejecutadas han permitido solucionar los problemas de retenciones de agua que se producían en la zona.

Según ha indicado, el espacio se encontraba en "muy malas condiciones debido al paso del tiempo", por lo que se ha llevado a cabo una mejora integral del patio, que ha incluido la instalación de un nuevo vallado perimetral y un sistema de iluminación renovado, ha informado en un comunicado el Gobierno.

Por su parte, Silva ha señalado que esta es la octava visita que realizada junto a Media a un centro educativo en el marco de este plan conjunto entre ambos departamentos.

En este sentido, ha subrayado el "buen entendimiento" existente en el Gobierno regional, así como la estrecha colaboración entre ambas consejerías para impulsar actuaciones "muy demandadas" que, sin este plan, no podrían ser asumidas por su departamento o se verían retrasadas, dificultando su ejecución en el transcurso de una sola legislatura.

350.000 EUROS DE INVERSIÓN EN EL CRA ASÓN EN ESTA LEGISLATURA

Sobre el CRA Asón, Silva ha explicado que en el transcurso de esta legislatura la Consejería de Educación invertirá en torno a 350.000 euros en diferentes actuaciones en el centro.

En concreto, se ha referido a las mejoras de la carpintería y galería del edificio, así como a los trabajos realizados en los techos del inmueble, que se unirán a las obras que están previstas acometerse este verano para reforzar su estructura y escalera interna con un presupuesto de 220.000 euros.

Además, ha señalado que el centro cuenta con algo más de 110 alumnos y 20 docentes, lo que supone una ratio aproximada de 7,2 alumnos por profesor. "Muy pocas comunidades dedican este esfuerzo inversor público a la escuela rural y lo hacemos porque creemos en la escuela rural", ha reivindicado Silva, al tiempo que ha destacado los buenos resultados de este tipo de centros y la buena salud del sistema educativo de Cantabria.

Por su parte, el regidor municipal, Ignacio Sainz (PP), ha mostrado su agradecimiento a ambos consejeros por su apoyo para llevar a cabo esta obra que contribuye a generar un colegio "más acogedor".

Además, ha destacado las inversiones que el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha en esta legislatura en Limpias, con actuaciones que superan los cinco millones de euros.

Junto a los consejeros y el alcalde han asistido a la puesta en marcha de estas instalaciones la directora del centro, María Gutiérrez y diversos miembros del equipo educativo y del Consistorio de Hazas de Cesto.

LA CARRETERA LAREDO-SEÑA SE ENCARECE EN 455.000 EUROS

Por otro lado, durante la visita, el titular de Fomento se ha referido al proyecto de mejora de la carretera autonómica CA-500, entre el Alto de Laredo y Seña, una actuación que en estos momentos se encuentra ejecutada en un 65% y que estará finalizada para mayo, según ha indicado.

El consejero ha avanzado que en este mes se aprobará un modificado del proyecto a consecuencia de las diferentes actuaciones que se han tenido que realizar para mejorar "de forma definitiva" esta carretera, incrementando su coste en 455.000 euros, un 20% más, elevando la inversión total hasta casi los 2,76 millones.

"A pesar de lo que diga el presidente de la Junta Vecinal de Limpias, durante muchísimos años de gobiernos anteriores nunca se hizo nada", ha afirmado Media, que ha resaltado que ha sido el Gobierno de Buruaga el que ha puesto en marcha esta "importante" obra y quien la terminará "en pocos meses".

REHABILITACIÓN DE LA LONJA Y OTROS PROYECTOS EN LIMPIAS

Por otro lado, el consejero ha anunciado que el Gobierno, junto al Ayuntamiento de Limpias, está realizando un modificado del proyecto para la rehabilitación de la lonja de este municipio, que previsiblemente estará finalizado en abril, para iniciar la recuperación de este edificio, "patrimonio histórico del centro de la localidad", con una inversión autonómica que rondará los dos millones de euros.

Ha indicado que se trata de un edificio que lleva apuntalado desde hace muchísimos años, que el anterior Gobierno municipal "compró pero que nunca arregló a pesar de que durante varios años iba presupuestado en las cuentas del Gobierno autonómico".

Media ha asegurado que los vecinos de Limpias verán antes de que finalice esta legislatura esta obra en marcha, "que será una realidad lo más pronto posible".

Además, aprovechando su visita al municipio, Media ha comprobado también el estado de otras actuaciones realizadas por su departamento en estos últimos meses en Limpias, entre ellas, el paseo peatonal paralelo a la carretera autonómica CA-501, en el entorno del barrio Rucoba.

Según ha indicado, se trata de una actuación, "muy demandada durante años", que ha contado con una inversión autonómica de 15.000 euros y que ha permitido mejorar la seguridad vial y peatonal en esta zona.

Además, ha anunciado que una vez se abran los presupuestos, se licitará el proyecto de mejora de la accesibilidad, seguridad vial y drenaje en la calle Rivero, entre el cruce de la carretera autonómica CA-157 y la rotonda de la CA-501, con una inversión estimada de 50.000 euros.

Por último, ha señalado que su departamento ha aprobado, dentro del Plan de Inversiones Municipales, una subvención a este ayuntamiento de 186.600 euros, un montante que el Consistorio empleará para financiar el arreglo del pavimento de la calle Socamino, en la antigua carretera nacional N-629, así como otras obras de hidrolimpieza de viales, mejora de drenaje superficial en algunos puntos y de la conexión eléctrica, y el abastecimiento de agua para el cementerio de Seña.