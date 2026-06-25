Santander acogerá en 2027 el Congreso Nacional de Orientadores Educativos, con más de 300 participantes

El consejero de Educación, Sergio Silva, con la presidenta de(APOE-CANT, Paz Civit, la vicepresidenta, Rosario Villaroel, y la vocal, María José Ibiricu - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander acogerá el 16 y 17 de abril de 2027 el Congreso Nacional de Orientadores Educativos, que congregará a 300 profesionales del sector para debatir sobre la situación del sector educativo y los retos a los que se enfrentan los orientadores, bajo el epígrafe 'Orientar en la vida y para la vida. Acompañar trayectorias y construir futuros'.

La Consejería de Educación brindará su apoyo para la organización y planificación del evento, impulsado por la Asociación Profesional de la Orientación Educativa de Cantabria (APOE-CANT), en colaboración con la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España (COPOE).

Así lo ha manifestado su titular, Sergio Silva, tras la reunión que ha mantenido con la presidenta de APOE-CANT, Paz Civit, que ha acudido acompañada de la vicepresidenta, Rosario Villaroel, y la vocal de la agrupación, María José Ibiricu, y en donde el consejero les ha agradecido la labor que realiza esta institución profesional en el ámbito de la inclusión.

Según Silva, la celebración de este encuentro y la selección de Cantabria como foro para acogerlo responde a la apuesta del Ejecutivo cántabro por un sistema educativo con "fuertes pilares en la equidad y la inclusión"; un hecho que queda patente con el incremento de recursos destinados a aumentar este tipo de perfiles docentes, ha destacado.

Todo ello bajo el paraguas de una estrategia "clara", recogida en el programa Cantabria.es Inclusión, que se presentó en la primavera de 2025 y que agrupa la estructura, tanto en recursos como en política educativa, para este fin. "No en vano, el informe Pisa 2023 sitúa a Cantabria, junto a Galicia y Navarra, como uno de los sistemas educativos más inclusivos del país", ha remarcado el consejero.

Por ello, ha manifestado su apoyo a encuentros como este congreso nacional, al que ha augurado un "gran éxito" y que contribuye a "respaldar nuestra labor".

Cantabria ha experimentado un "notable incremento" de recursos en este ámbito desde el curso 2022-2023, tanto de orientadores como de maestros de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, así como profesores de Servicios a la Comunidad, que ha aumentado en 125 personas. "Ahora mismo, dedicamos más de 1.000 efectivos a este ámbito, lo que supone una inversión de más de 60 millones de euros", ha apuntado el consejero.

La Asociación Profesional de la Orientación Educativa de Cantabria, creada en 2024, cuenta ya con más de 150 asociados, forma parte de la confederación nacional de asociaciones que agrupa a 22 asociaciones de todo el territorio nacional y más de 4.000 socios, y surge con la vocación de definir las competencias de un colectivo que agrupa a cerca de 300 profesionales que trabajan en centros educativos de la comunidad autónoma.