Silva aboga por "insistir en lo que nos une y no en lo que nos separa" en el VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste a la apertura del VIII Foro Iberoamericano y la Iberofonía. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha inaugurado este viernes el VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía, donde ha abogado por "insistir en aquello que nos une y no en aquello que nos separa, pese a que haya quien insiste cada vez más en lo que nos separa".

Así lo ha manifestado Silva durante su comparecencia, en la que ha destacado la importancia de la colaboración y el trabajo conjunto entre instituciones, como es el caso de las comunidades iberoamericana y la china, para afrontar los retos de un mundo globalizado.

En el acto de inauguración de este encuentro, que ha tenido lugar en la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) de Santander, el consejero ha subrayado que en un mundo globalizado la unión es un elemento "imprescindible" por tres razones fundamentales, la primera porque se trata de una "necesidad estratégica". Como ejemplo, ha indicado que este foro estaba siendo seguido en streaming por 17 universidades de todo el mundo.

En segundo lugar, ha hecho hincapié en el hecho de que esta colaboración "nos hace más fuertes". En este sentido, ha recordado que la comunidad iberoamericana y la población china aglutinan una cuarta parte de la población mundial, más de 2.000 millones de personas, de los más de 8.000 millones de seres humanos que habitan el planeta.

Y por último, Silva ha explicado que "los grandes avances de la historia han llegado de la colaboración", con ejemplos como el proyecto genoma humano.

El consejero ha felicitado a los organizadores por el esfuerzo para llevar a cabo citas como ésta, que unen culturas tan diferentes, y ha indicado que el Ejecutivo está "sumamente interesado" en desarrollar nuevos proyectos y nuevas iniciativas.

Silva ha destacado también el papel de FUNIBER y UNEATLÁNTICO en la educación de Cantabria, y de alianzas como la de este foro "que enriquecen nuestro sistema educativo y, por tanto, enriquecen Cantabria y su futuro".

Y es que a través de alianzas académicas, investigación compartida, programas de movilidad y campus conjuntos, la universidad está contribuyendo a consolidar un espacio de colaboración entre China y los países de lengua española y portuguesa, ha señalado.

VIII FORO IBEROAMERICANO Y DE LA IBEROFONÍA

El campus de la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) de Santander acoge estos días, 15 y 16 de octubre, el 'VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía', una cita académica e institucional enfocada en la proyección global de la comunidad de naciones y la cooperación educativa con la República Popular China.

El evento, que ha reunido a representantes institucionales, diplomáticos, académicos y a una amplia representación universitaria, con la participación de instituciones de la Red Universitaria Internacional de FUNIBE, ha dado continuidad a la línea de trabajo establecida en el 'VII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía', celebrado en noviembre de 2025 en Pekín, que permitió consolidar un espacio de colaboración orientado a fortalecer las relaciones académicas, universitarias y culturales entre China, la Comunidad Iberoamericana y el Mundo Ibérico.

El encuentro se ha organizado en estrecha colaboración con la Universidad de Ciencias Políticas y Juventud de Shandong (SDYU), la Academia de la Diplomacia, la Fundación Gustavo Bueno (FGB), la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (ASICOM), y la Real Academia Europea de Doctores (RAED).

También cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de España, la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander, lo que consolida un esquema de cooperación de alto nivel entre la administración pública, los centros de investigación y la diplomacia académica.