Silva destaca la aportación a la educación de Cantabria del Colegio San Agustín en el pregón que abre sus fiestas

El consejero de Educación, Sergio Silva, asiste al pregón de las fiestas del colegio San Agustín - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha puesto en valor el arraigo y la aportación a la educación de Cantabria del Colegio San Agustín de Santander, que tras 125 años de presencia en la comunidad autónoma es ya "parte de sus historia".

"Los valores agustinianos de amistad, de comunidad, de compartir y solidaridad siguen plenamente vigentes dentro de las aulas, como un legado que se transmite y que está presente en cada una de las actividades que lleváis a cabo en el centro", ha señalado Silva en el pregón de las fiestas del centro educativo, que comienzan hoy.

Junto a su director académico, Jesús Sedano, el director titular, Javier Melgosa, y al resto del equipo directivo, claustro, alumnado y familias, el consejero ha dado el pistoletazo de salida a esta celebración, que este año conmemora, además, el 50 aniversario de la ubicación del centro en El Sardinero.

El titular del departamento de Educación ha asegurado que estas fiestas, "más allá de una celebración, representan la identidad, los valores y la historia de este centro educativo".

Al respecto, ha resaltado el compromiso del profesorado y el equipo directivo por hacer posible que "formen parte de una educación de calidad desde hace muchos años" y un centro "abierto a la comunidad", al tiempo que subrayado el papel "indispensable" de las familias en el acompañamiento y refuerzo del alumnado, apelando a su participación en la comunidad educativa.

En su intervención ha reafirmado su compromiso con la calidad educativa y con el impulso a proyectos educativos que contribuyan a alcanzar una enseñanza "cada vez mejor", trabajando por una "educación de calidad, inclusiva y adaptada a los retos del presente y el futuro". Para finalizar el equipo directivo ha hecho entrega a Silva de un obsequio que conmemora su 50 aniversario.

A continuación, ha intervenido una representación del AMPA, a la que ha seguido el pregón de los alumnos de 2º de Bachillerato en el que han realizado un breve repaso de su paso por el centro, con palabras de agradecimiento al profesorado y el personal del colegio, que ha concluido con el chupinazo y la interpretación del himno del colegio 'Corazón inquieto'.