Silva destaca el papel de UNATE en el aprendizaje a lo largo de la vida en la apertura del nuevo curso académico

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste al acto de apertura del curso académico de la Universidad Permanente de Cantabria (UNATE) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Sergio Silva, ha asistido al acto solemne de apertura del curso académico 2026-2027 de la Universidad Permanente de Cantabria (UNATE), que alcanza su 49 edición con una cifra récord de 2.661 alumnos y 5.339 matrículas, donde ha destacado la contribución de la institución a la formación permanente, la participación social y el envejecimiento activo, así como su labor para acercar las oportunidades educativas a diferentes municipios de la comunidad autónoma.

"Aprender no tiene fecha de caducidad", ha afirmado el consejero, quien ha subrayado que la curiosidad, el deseo de conocer y la voluntad de seguir creciendo acompañan a las personas durante toda su vida.

En este sentido, ha señalado que UNATE es "mucho más que una oferta formativa" y constituye "una comunidad de aprendizaje, de participación y de convivencia" que, desde su creación en 1978, "demuestra que el conocimiento continúa siendo una herramienta de libertad, autonomía personal y bienestar a cualquier edad".

Silva ha puesto en valor el papel de las personas mayores en la sociedad, recordando que cuentan con experiencia, talento y capacidad para seguir contribuyendo a la vida cultural, educativa y comunitaria de Cantabria.

Asimismo, ha reconocido el trabajo de la entidad sin ánimo de lucro para combatir el edadismo y generar espacios en los que las personas puedan continuar desarrollando proyectos, establecer relaciones y mantener nuevas aspiraciones.

El titular de Educación también ha destacado su labor en ámbitos como la acción cultural, el voluntariado, la prevención de la soledad no deseada y la atención a colectivos especialmente vulnerables.

Asimismo, ha resaltado la dimensión territorial de UNATE, que desarrolla su actividad en cinco sedes repartidas por Cantabria --Santander-Arco de la Bahía, Torrelavega-Besaya, Reinosa-Sur, Laredo-Oriente y Valles Pasiegos-- y ofrece formación a personas a partir de los 50 años en una veintena de municipios.

En este sentido, ha considerado especialmente relevante su presencia en el medio rural, donde estas actividades contribuyen a facilitar el acceso a la educación y a combatir situaciones de aislamiento social.

"Esa dimensión territorial coincide plenamente con nuestro objetivo de garantizar que las oportunidades educativas lleguen a todos los rincones de nuestra comunidad autónoma", ha señalado.

"En un momento en el que con frecuencia se pone el foco en aquello que nos divide, espacios como UNATE recuerdan la importancia de encontrarnos, dialogar, compartir conocimiento y construir comunidad", ha afirmado.

El acto institucional, presidido por la rectora de la Universidad de Cantabria, Conchi López, ha contado también con la participación del presidente de UNATE, Modesto Chato; la concejala de Cultura, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Santander, Noemí Méndez, y el vicepresidente de la entidad, Francisco Gómez Nadal.

La conferencia inaugural, 'Dislocaciones tecnológicas: Longevidad, memoria y vida en común en tiempos convulsos', ha corrido a cargo de la pensadora, docente y escritora María Cano Bonilla. La ceremonia ha incluido un reconocimiento a los socios y socias que cumplen 25 años de vinculación con UNATE y una actuación del Coro Lírico de Cantabria.