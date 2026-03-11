La Sociedad Regional de Educación incorpora a cuatro jóvenes desempleados a través del programa Jóvenes Talento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Regional de Educación, dependiente de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades, ha incorporado a su plantilla a cuatro jóvenes dentro del Programa Jóvenes con Talento, destinadas a las entidades del sector público institucional de Cantabria.

El periodo de contratación, de 12 meses, permitirá a las personas trabajadoras la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios, y las cuatro plazas, todas para titulados de Formación Profesional (FP) Superior, incluyen un puesto de personal administrativo para la oficina y tres plazas de Técnico Superior en Educación Infantil, que trabajaran en las aulas del primer ciclo de Educación Infantil, ha informado este miércoles el Gobierno.

Se trata de un programa cofinanciado por la Unión Europea, a través del programa del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) que permite a los trabajadores en situación de desempleo acceder a su primera experiencia profesional y mejorar su empleabilidad.

Las personas seleccionadas han comenzado a trabajar este mes y cuentan con un tutor para realizar un seguimiento de su incorporación durante el año que dure su contrato.

En el momento de su incorporación, han sido recibidos por el director de la Sociedad, Alfonso Santibáñez, que ha explicado que esta iniciativa permite mejorar la empleabilidad de un colectivo sin experiencia laboral previa y les garantiza durante el periodo de duración de la misma un contrato a tiempo completo.

Con estas incorporaciones, la Sociedad refuerza su plantilla y sigue asumiendo la gestión de la mayor parte de aulas del primer ciclo de Educación Infantil de Cantabria.

La Consejería de Educación mantiene el compromiso con este ciclo y ya ha alcanzado el objetivo de 50 aulas de 1 año para la legislatura 2023-2027, y, para asumir el personal TSEI que requiere este crecimiento, la Sociedad está inmersa en un proceso selectivo de 6 plazas TSEI, para el que ha recibido más de 700 solicitudes.