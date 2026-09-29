El TEAM Cantabria gana la 'Reinosa Urban Race' de coches eléctricos

El TEAM Cantabria se lleva la 'Reinosa Urban Race'. - IES MONTESCLAROS

SANTANDER 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El TEAM Cantabria, formado por el IES Montesclaros y el IES Fuente Fresnedo, se ha llevado la victoria en la 'Reinosa Urban Race' de coches eléctricos, que era puntuable para el campeonato de España y el europeo de esta especialidad.

En un comunicado, el IES Montesclaros ha subrayado que el conjunto cántabro se ha llevado la prueba "con claridad" en las dos modalidades, F24, en la que participaron cinco equipos con 91 vueltas al circuito, y F24+ con 87 vueltas al circuito y una participación de siete equipos.

La 'Reinosa Urban Race' reunió el pasado sábado a coches de Cantabria, Euskadi, Asturias, Navarra y Portugal lo que hizo que esta prueba tuviera un carácter internacional.

Las próximas participaciones de estos dos IES que representan a Cantabria serán en los circuitos de Navarra y de Cartagena.

En este curso 2026/2027, el TEAM Cantabria acudirá a cinco carreras por distintos circuitos de la geografía española y aún está pendiente de confirmar su participación en el campeonato de Europa que anualmente se celebra en el Reino Unido, campeonato que ya ha corrido en dos ocasiones.

El Greenpower es un proyecto patrocinado por la Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Formación Profesional, y en el participa el profesorado de FP con el diseño y las mejoras de los prototipos y el alumnado con el pilotaje de los mismos.