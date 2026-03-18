Un total de 38 centros participan este curso en un programa educativo inclusivo de baloncesto en silla de ruedas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 38 centros educativos participan este curso 2025-2026 en el programa de educación inclusiva 'No te quedes sentado', una iniciativa de la Asociación Baloncesto sobre Ruedas (BSR) Cantabria para concienciar al alumnado de Primaria sobre las dificultades diarias a las que se enfrentan las personas con movilidad reducida, mediante la práctica de baloncesto en silla de ruedas.

El CEIP Nuestra Señora de Latas de Ribamontán al Mar ha acogido este miércoles una de estas jornadas, que ha contado con la asistencia del consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva; el alcalde de Ribamontán al Mar, Francisco Asón; el presidente de BSR Cantabria, Pablo Miguel López, así como el director del centro educativo, Félix Díaz.

Para el titular de Educación se trata de una iniciativa que apuntala la idea de la inclusión, un aspecto que ha de estar presente "permanentemente" en el sistema educativo, y en el que la labor de concienciación y sensibilización es "fundamental" desde edades tempranas.

Silva ha destacado la acogida de esta iniciativa, que este año ha recibido más de 100 peticiones y pasa a contar con cerca de 40 centros participantes frente a los 27 del pasado año, y que permite abogar por la educación en valores inculcando entre los escolares el hecho de "entender a los demás y ponerse en su lugar".

En este sentido, ha resaltado el valor pedagógico del proyecto, alineado con los objetivos estratégicos de la Consejería en materia de inclusión, equidad y sensibilización, al tiempo que ha reiterado su compromiso por atender la demanda de centros que han mostrado firme interés por participar.

Además, el consejero ha hecho hincapié en la idea de la inclusión como uno de los pilares de la estrategia educativa de su departamento, una circunstancia que ha llevado a Cantabria a ocupar uno de los primeros puestos en el baremo PISA, y que la sitúa como una de las comunidades con mejor índice de inclusión.

Por este motivo, ha asegurado, Cantabria participará en un encuentro nacional, el próximo 17 de abril, junto a Galicia y Comunidad Valenciana, comunidades con las que comparte estos índices de inclusión que las sitúan en los lugares de cabeza.

Para avalar este puesto, Cantabria ha incrementado, desde 2023, en un 20% los recursos destinados a la inclusión, dotándola de más de 61 millones de euros y más de 1.000 profesionales. A estos recursos hay que sumar la apertura, el próximo curso, del tercer Centro de Educación Especial, a lo que se hay que añadir 28 aulas de Educación Especial y equipos educativos dirigidos a la atención de las Altas Capacidades, Trastorno del Espectro Autista y la orientación en FP y enseñanzas de adultos, como líneas más significativas.

La actividad 'No te quedes sentado' consiste en la organización de diferentes sesiones, en función de los grupos participantes, tras unos vídeos remitidos por la organización para conocer la actividad, a la que sigue una pequeña charla sobre el funcionamiento de las sillas de ruedas, todo ello con el objetivo de que los asistentes puedan experimentar el deporte adaptado.

BSR Cantabria es un club que trabaja por la inclusión deportiva de niños, niñas y adultos con discapacidad física. Su escuela de deporte adaptado, inclusiva y gratuita permite que cualquier persona con discapacidad y sus amigos practiquen deporte en igualdad de condiciones.