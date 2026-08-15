La UC sale del ranking Shangái de las 1.000 mejores universidades del mundo

Archivo - Varios alumnos antes de comenzar uno de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad del año 2022 en Cataluña, en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, a 14 de junio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Cantabria (UC) es una de las ocho españolas que ha salido del Ranking Académico de Universidades del Mundo (ARWU), conocido como el ranking de Shanghái, en el que aparecen 30 centros universitarios nacionales, seis menos que en 2025.

En total, han salido ocho universidades españolas de esta clasificación (Las Palmas de Gran Canaria, Córdoba, Cádiz, Carlos III de Madrid, Lleida, Jaén, Islas Baleares y Cantabria) y han entrado dos (la Rey Juan Carlos de Madrid y la de Valladolid).

El ranking, que se publica cada 15 de agosto, sigue liderado por la Universidad de Harvard, seguida por Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), las tres de Estados Unidos (EEUU).

En España, la más valorada un año más es la Universidad de Barcelona, que vuelve a figurar entre las 200 mejores. En la franja 201-300 se encuentran la Universidad Autónoma de Barcelona y la Complutense de Madrid, que mejoran su resultado, ya que en la pasada edición se situaron en la franja 301-400.

Entre las 301 y 400 mejores del mundo de 2026 están la Universidad Autónoma de Madrid, la de Granada, la de País Vasco (que se mantienen) y la de Valencia (que empeora su resultado).

Entre las 500 mejores también se encuentran otros cinco centros: la Universidad Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra, la de Sevilla y la de Zaragoza. De ellas, la Pompeu Fabra baja desde la franja de 301-400 y la Universidad de Zaragoza mejora desde los 501-600, una franja en la que están la Universidad Politécnica de Madrid y la de Santiago de Compostela.

En la franja de 701 a 800 se encuentran la Universidad Politécnica de Cataluña, la de Extremadura, la de La Laguna y Murcia, la que empeora sus resultados ya que en 2025 se encontraba entre las 700 mejores.

Entre las 900 mejores universidades del planeta están la Jaume I, la Universidad de Alcalá, la de Málaga, la de Oviedo, la de Salamanca y la Rovira i Virgili. En comparación, la de Alcalá estaba el año pasado en la franja de 701-800; la de Oviedo, en la de 601-700; la de Salamanca, en la de 501-600; y la Rovira i Virgili, en la de 601-700. La de Málaga se mantiene.

Por último, en la franja 901-1000 están la Rey Juan Carlos, la de Alicante, la de Castilla-La Mancha, la de Girona, la de Valladolid y la de Vigo. El año pasado la de Alicante se encontraba en la franja de 601-700; y la de Vigo, en la de 801-900. Las de Castilla-La Mancha y Girona se mantienen. La Rey Juan Carlos y la de Valladolid entran en el ránking.