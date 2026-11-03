El G-9 de universidades reclama más inversión en ciencia para alcanzar el 2,12% del PIB

La Comisión Sectorial de Investigación y Transferencia del Grupo 9 de Universidades (G-9). - G-9

TOLEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Sectorial de Investigación y Transferencia del Grupo 9 de Universidades (G- 9), ha reclamado más inversión en ciencia para alcanzar el 2,12% del PIB.

El grupo ha expresado su preocupación porque, pese al crecimiento y al esfuerzo de los últimos años, la trayectoria prevista resulta "insuficiente" para alcanzar los objetivos estatales propuestos.

Ante la próxima publicación de los datos oficiales del INE correspondientes a 2025, la Fundación COTEC estima que la inversión en I+D+i habría aumentado alrededor del 7%, hasta los 25.601 millones de euros, equivalentes al 1,52% del PIB.

Sin embargo, según sus proyecciones, incluso manteniendo ese crecimiento anual, España llegaría a 2027 con un 1,59% del PIB en inversión en investigación, muy lejos del 2,12% fijado por la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación para 2027.

Entre el 1,40% del PIB registrado en 2021 y el 1,52% estimado para 2025, el esfuerzo inversor habría avanzado 0,12 puntos porcentuales en cuatro años, una media de 0,03 puntos anuales.

Si ese avance se prolongara de forma lineal, el objetivo del 2,12% se alcanzaría alrededor de 2045, unos 18 años después de la meta prevista, indica el G-9 en nota de prensa.

Según los cálculos de COTEC, alcanzar el objetivo en 2027 exigiría aumentar la inversión en I+D+i cerca de un 24% anual en 2026 y 2027, muy por encima del crecimiento estimado para 2025. "Esto supondría elevar la inversión hasta unos 39.155 millones de euros, alrededor de 13.554 millones más que la cifra prevista para 2025".

Por ello, el G-9 reclama una senda presupuestaria "estable y verificable" que permita acelerar la convergencia y avanzar también hacia los compromisos anunciados con la reforma de la Ley de la Ciencia: alcanzar en 2030 una financiación pública de la I+D+i del 1,25 % del PIB y una inversión conjunta, pública y privada, en investigación del 3 % del PIB.

"En este sentido, es importante señalar que las universidades generan alrededor del 80% de la producción científica española. Asimismo, según el Observatorio IUNE 2026, el 95% de dicha producción científica proviene de las universidades públicas españolas".

"Fortalecer la universidad pública es, por tanto, fortalecer la capacidad investigadora e innovadora del país. Por ello, el G-9 hace un llamamiento a todos los actores implicados para realizar un esfuerzo adicional y coordinado, especialmente ante la finalización del ciclo de inversiones extraordinarias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, impulsado tras la crisis de la COVID-19".

El grupo considera esencial dar continuidad al esfuerzo realizado y consolidar las capacidades científicas que estos recursos han contribuido a desarrollar.

"Este compromiso debe traducirse en financiación plurianual, convocatorias previsibles, apoyo a las infraestructuras, oportunidades para atraer y retener talento y una mayor inversión privada. La prioridad otorgada a la ciencia debe reflejarse en los presupuestos".

GRUPO 9 DE UNIVERSIDADES

El G-9 es una asociación sin ánimo de lucro creada en 1997 para promover la cooperación universitaria en docencia, investigación, gestión y servicios.

Está integrado por la Universidad de Cantabria, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Extremadura, la Universitat de les Illes Balears, la Universidad de La Rioja, la Universidad de Oviedo, la Euskal Herriko Unibertsitatea, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza. Cuenta, además, con la Universidad de Murcia como universidad colaboradora.