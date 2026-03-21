Los 10.000 del Soplao 2026 incluye una nueva distancia de 70 kilómetros en bicicleta

Los 10.000 del Soplao 2026 incluye una nueva distancia de 70 kilómetros en bicicleta
Los 10.000 del Soplao 2026 incluye una nueva distancia de 70 kilómetros en bicicleta - GOBIERNO DE CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: sábado, 21 marzo 2026 11:29
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SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La principal novedad de la prueba deportiva Los 10.000 del Soplao, que tendrá lugar el 23 de mayo, será la nueva distancia de 70 kilómetros en bicicleta con salida y llegada en Cabezón de la Sal, con el fin de minimizar la afección de la prueba en su recorrido por los caminos, pistas y sendas del Parque Natural Saja-Besaya.

Para ello, la prueba cuenta con los permisos medioambientales y de circulación que otorga la Dirección General de Montes y Biodiversidad, que colabora con la prueba para permitir que transcurra por espacios naturales protegidos de la región.

Así lo han acordado la consejera del ramo, María Jesús Susinos, y el director de la prueba, Jesús Maestegui, durante la reunión que han mantenido en el despacho de la consejera para establecer vías de colaboración a la hora de coordinar la prueba.

Ambos han destacado la importancia de ser "cuidadosos y sensibles" con la huella de carbono que pueda dejar la prueba en un espacio natural protegido de un valor paisajístico "incalculable" como es el Parque Natural Saja-Besaya.

También han renovado su compromiso de colaboración a la hora de promocionar las potencialidades de Cantabria, por lo que la marca de calidad alimentaria 'Sabe a norte' volverá a aparecer impresa, un año más, en los dorsales de los participantes.

Además, esta edición contará con un stand de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) para dar a conocer la riqueza agroalimentaria de la región y los productos englobados en las figuras de alimentos de calidad diferenciada de 'Sabe a norte'.

Finalmente, Susinos y Maestegui han confiado en que la prueba de este año vuelva a ser un éxito de público y participación, desde el respeto y el cuidado del medio ambiente y con la oportunidad que supone este evento para promocionar las potencialidades de la región y la propia prueba, que volverá a dividirse entre las modalidades a pie y las que se disputan en bicicleta.

Así, entre las primeras, se celebrarán las pruebas de Ultramaratón (110 y 75 kilómetros); Maratón (48 kilómetros), Ruta a Pie (48 y 40 kilómetros), y Speed Trail (21 kilómetros).

Por su parte, las modalidades en bicicleta consistirán en Gravel (110 kilómetros); Bicicleta Eléctrica (110 kilómetros), y Bicicleta de Montaña (110 y 150 kilómetros), además de la nueva distancia de 70 kilómetros.

En la reunión también han participado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y el responsable de comunicación de Los 10.000 del Soplao, Javier Barbero.

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