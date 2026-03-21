Los 10.000 del Soplao 2026 incluye una nueva distancia de 70 kilómetros en bicicleta - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La principal novedad de la prueba deportiva Los 10.000 del Soplao, que tendrá lugar el 23 de mayo, será la nueva distancia de 70 kilómetros en bicicleta con salida y llegada en Cabezón de la Sal, con el fin de minimizar la afección de la prueba en su recorrido por los caminos, pistas y sendas del Parque Natural Saja-Besaya.

Para ello, la prueba cuenta con los permisos medioambientales y de circulación que otorga la Dirección General de Montes y Biodiversidad, que colabora con la prueba para permitir que transcurra por espacios naturales protegidos de la región.

Así lo han acordado la consejera del ramo, María Jesús Susinos, y el director de la prueba, Jesús Maestegui, durante la reunión que han mantenido en el despacho de la consejera para establecer vías de colaboración a la hora de coordinar la prueba.

Ambos han destacado la importancia de ser "cuidadosos y sensibles" con la huella de carbono que pueda dejar la prueba en un espacio natural protegido de un valor paisajístico "incalculable" como es el Parque Natural Saja-Besaya.

También han renovado su compromiso de colaboración a la hora de promocionar las potencialidades de Cantabria, por lo que la marca de calidad alimentaria 'Sabe a norte' volverá a aparecer impresa, un año más, en los dorsales de los participantes.

Además, esta edición contará con un stand de la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) para dar a conocer la riqueza agroalimentaria de la región y los productos englobados en las figuras de alimentos de calidad diferenciada de 'Sabe a norte'.

Finalmente, Susinos y Maestegui han confiado en que la prueba de este año vuelva a ser un éxito de público y participación, desde el respeto y el cuidado del medio ambiente y con la oportunidad que supone este evento para promocionar las potencialidades de la región y la propia prueba, que volverá a dividirse entre las modalidades a pie y las que se disputan en bicicleta.

Así, entre las primeras, se celebrarán las pruebas de Ultramaratón (110 y 75 kilómetros); Maratón (48 kilómetros), Ruta a Pie (48 y 40 kilómetros), y Speed Trail (21 kilómetros).

Por su parte, las modalidades en bicicleta consistirán en Gravel (110 kilómetros); Bicicleta Eléctrica (110 kilómetros), y Bicicleta de Montaña (110 y 150 kilómetros), además de la nueva distancia de 70 kilómetros.

En la reunión también han participado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, y el responsable de comunicación de Los 10.000 del Soplao, Javier Barbero.