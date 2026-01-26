El 112 atiende 22 incidencias por el viento y la lluvia en Cantabria en 12 horas - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 19.00 horas del domingo y las 07.00 de hoy un total de 57 llamadas relacionadas con los fenómenos meteorológicos adversos que han azotado la región, de las que se han derivado 22 incidencias.

De nuevo el viento es el que mayores estragos ha causado, con 21 incidencias y 56 llamadas, mientras que la restante ha sido por lluvia.

Según ha informado el 112 este lunes, la mayoría de estos incidentes se han concentrado en el litoral y su área de influencia.

Los daños causados por el viento se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, desperfectos en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento o roturas en mobiliario urbano y la caída de un muro sobre un vehículo en Piélagos.

Por su parte, la lluvia ha causado la entrada de agua en un edificio de Santander, sin que, en ningún caso, haya que lamentar daños personales.

La mayor concentración de llamadas y gestión de incidencias por parte del Centro de Atención a Emergencias se ha registrado hasta las 22.30 horas de la jornada de ayer, con 20 incidentes.