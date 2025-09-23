El 112 atiende seis incidencias por lluvias en las últimas horas, con garajes inundados en San Vicente

SANTANDER 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha atendido seis incidencias relacionadas con las fuertes lluvias que ha sufrido la comunidad entre las 19.00 horas del lunes y las 7.00 horas de este martes, derivadas de 29 llamadas.

Los Bomberos del Ejecutivo han intervenido anoche y a primera hora de esta mañana en una inundación de garajes en San Vicente de la Barquera, municipio con mayor precipitación acumulada de toda España hasta las 9.10 horas, 27 litros por metro cuadrado.