El 112 gestiona 165 incidencias por el viento en Cantabria desde la medianoche - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha coordinado desde esta medianoche un total de 156 incidencias derivadas de 357 llamadas recibidas por el fuerte viento que azota la Comunidad.

Según ha informado, de ellas 132 se corresponden al periodo que va desde las 7.00 a las 12.00 horas, en el que se han recibido 305 llamadas.

La mayoría se concentran en la franja litoral y se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado y postes de suministro eléctrico o telefónico caídos, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento de mobiliario urbano y afección de señalética.

AVISOS ACTIVOS

El aviso rojo por fenómenos costeros adversos activado por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pasado a naranja (riesgo importante) y se mantendrá vigente hasta las 21.00 horas por viento oeste o noroeste fuerza 8, y olas de entre 5 y 7 metros. Descenderá a amarillo (riesgo) a las 6.00 horas de este viernes.

Además, en el litoral también está vigente la alerta amarilla por viento hasta las 16.00 horas, cuando se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES

Ante la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Por la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Ante cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.