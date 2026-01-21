El 112 gestiona 57 incidencias por el fuerte viento y recibe 132 llamadas - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha gestionado, entre las 07.00 y las 19.00 horas de miércoles, un total de 132 llamadas relativas al fuerte viento que ha azotado la región, de las que se han derivado 57 incidencias.

La mayoría de los incidentes se han concentrado en el litoral y su área de influencia, aunque también se han registrado daños en localidades del interior.

Se corresponden con ramas y árboles caídos, cableado descolgado, daños en fachadas y cubiertas de edificios, desplazamiento o desperfectos en mobiliario urbano y afección de señalética, sin que haya que lamentar daños personales.

Como incidente más significativo se ha registrado el vuelco de camión en el kilómetro 149 de la A-67, sentido Palencia, a su paso por el viaducto de Montabliz.

El conductor no ha resultado herido pero ha tenido que ser asistido por bomberos del Gobierno de Cantabria para salir de la cabina. Un carril permanece cortado en el punto del accidente.

AVISOS

En un comunicado, el servicio de emergencias ha recodado que a las 21.00 horas dará comienzo el aviso naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos hasta las 21.00 horas de este jueves, por viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), y mar combinada del noreste de 4 a 5 metros esta noche, cambiando a oeste o noroeste de 5 a 7 metros el jueves.

Tras el aviso naranja desciende un nivel el riesgo, pasando a amarillo, entre las 21.00 horas del jueves y las 6.00 horas del viernes, ante la previsión de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

Esta leve mejora irá seguida de un recrudecimiento de las condiciones de la mar, retomándose el aviso naranja, entre las 6.00 y el final del viernes.

La previsión para esta franja temporal es de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros.

Tras la jornada de este miércoles, el aviso amarillo por viento se reactivará entre las 15.00 horas del jueves y la medianoche de la misma jornada por rachas de componente sur de hasta 90 kilómetros por hora en el litoral, el centro y el valle de Villaverde, y de 80 kilómetros por hora en la Cantabria del Ebro.

RECOMENDACIONES

Por la llegada de mala mar el 112 solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje, y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.