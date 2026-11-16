Unos 1.500 animales participarán en la primera 'pasá' de ovejas y cabras por Potes

Presentación del XI Certamen de Ganadería de Montaña de Oveja y Cabra de la Cordillera Cantábrica - GOBIERNO DE CANTABRIA

Dentro del XI Certamen de Ganadería de Montaña de Oveja y Cabra de la Cordillera Cantábrica SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unos 1.500 animales participarán en la primera 'pasá' por Potes dentro del XI Certamen de Ganadería de Montaña de Oveja y Cabra de la Cordillera Cantábrica, que se celebrará el sábado 21 de noviembre en la capital lebaniega para convertirla en punto de encuentro de profesionales del sector ganadero, entidades vinculadas a la conservación de la naturaleza y ciudadanía.

Organizada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), a través del proyecto BioPastoreo, uno de los momentos más destacados de esta undécima edición será la celebración de la primera 'pasá' de ovejas y cabras por las calles de Potes, una iniciativa sin precedentes en el municipio en la que participarán animales pertenecientes a ganaderos integrados en la marca Pro-Biodiversidad.

Esta actividad permitirá acercar al público la realidad de la ganadería extensiva y recordar una práctica históricamente ligada al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y a la cultura pastoril de la montaña cantábrica, ha informado el Gobierno regional.

La jornada arrancará a las 11.30 horas con la 'pasá' de los rebaños y continuará con la inauguración oficial del certamen a las 12.00 horas. Entre las actividades previstas destacan una exhibición de esquila tradicional, la presentación de la raza ovina Cara Blanca de la Peña, talleres gratuitos de artesanía, actuaciones musicales, degustaciones gastronómicas a base de lechazo y una exposición de vehículos todoterreno Land Rover.

Asimismo, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos presentará las principales acciones que desarrolla dentro del proyecto BioPastoreo, incluyendo la promoción del Queso de Montaña ProBiodiversidad.

El acto de clausura, previsto para las 15.30 horas, incluirá un homenaje a un pastor elegido por los propios integrantes de la marca Pro-Biodiversidad, en reconocimiento a toda una trayectoria dedicada a la ganadería de montaña y a la transmisión de conocimientos tradicionales vinculados al pastoreo.

Más allá de su carácter divulgativo y festivo, el certamen busca sensibilizar sobre la estrecha relación existente entre la ganadería extensiva y la conservación de los ecosistemas de montaña.

Durante su presentación han participado, en representación de la Consejería, el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, quienes han trasladado el respaldo del Gobierno de Cantabria a esta iniciativa que contribuye a poner en valor la ganadería extensiva de montaña y su papel en la conservación del territorio y la biodiversidad.

Asimismo, ha reiterado el apoyo a estas iniciativas que refuerzan el reconocimiento social del sector ganadero, impulsan el relevo generacional y demuestran que la conservación de la naturaleza y el desarrollo rural pueden avanzar de forma conjunta.

Por su parte, el vicepresidente de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), Gerardo Báguena, ha señalado que el sector atraviesa "años complicados" y que existe una percepción social diversa sobre la actividad ganadera, pero ha defendido que la ganadería extensiva de montaña "no es un problema, es una actividad milenaria con futuro y con un horizonte muy prometedor".

Además, ha subrayado el creciente interés de los jóvenes por incorporarse a la profesión y ha apostado por avanzar hacia una "ganadería 2.0, capaz de integrar innovación, tecnología y sostenibilidad".

En su opinión, la ganadería de montaña tiene que dar un salto y "no puede basarse en enfrentamientos, sino en oportunidades de negocio, en vivir mejor, en garantizar la comercialización de sus productos y en aprovechar las posibilidades que ofrece la tecnología", ha afirmado.

Según ha explicado, uno de los objetivos fundamentales del certamen es "llamar la atención sobre la importancia de estos eventos y situar a la ganadería de montaña en primera línea de la imagen de Cantabria", mostrando a la sociedad su contribución al desarrollo rural, la gestión sostenible del territorio y la conservación de la biodiversidad.