Unos 1.500 deportistas participan este fin de semana en Santander en la VI Supercopa de España de judo base

Presentación de la VI Supercopa de España de judo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 deportistas participarán este sábado y domingo, días 3 y 4, en el Palacio de Deportes de Santander en la VI Supercopa de España infantil, cadete y alevín de judo. Precisamente, una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de la categoría alevín a la competición.

Esta ampliación permitirá que deportistas de edades más tempranas puedan participar en un evento de estas características y vivir una experiencia competitiva de gran nivel.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa, Gema Igual, durante la presentación de esta cita que reunirá a judocas procedentes de 17 comunidades autónomas, junto con delegaciones internacionales de Portugal, Francia y Escocia.

Igual ha estado acompañada de la concejala de Deportes, Beatriz Pellón; la directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz; el judoca y medallista olímpico, Fran Garrigós; el seleccionador nacional, Álvaro Ríos, y de Juan Carlos Sánchez, presidente de la federación cántabra.

La Copa Cantabria Deporte se diferencia de otras pruebas del calendario porque sitúa al deportista en el centro del campeonato. El principal objetivo de la organización es reconocer su esfuerzo y ofrecerle una experiencia que vaya más allá de la propia competición, ha explicado la regidora.

Esta filosofía se refleja en los premios de esta edición. Todos los campeones recibirán un judogi y, además, el autor del ippon más rápido de la competición será premiado con un iPad personalizado.

El cuidado de los participantes y el reconocimiento de su trabajo se han convertido en las principales señas de identidad del campeonato. Esta apuesta es también una de las razones por las que la competición continúa creciendo y consigue atraer cada año a un mayor número de deportistas, clubes y familias, ha dicho Igual.

La alcalesa ha asegurado que es un orgullo acoger esta cita deportiva del máximo nivel, que va a convertir a Santander en capital española del judo en categorías inferiores, con presencia de las futuras promesas del panorama nacional, y por la oportunidad que supone también para los aficionados cántabros.

"Es muy gratificante ser anfitriones de un evento que va a atraer a miles de personas a nuestra ciudad, con lo que conlleva de beneficio para la economía y para la difusión de Santander como marca comprometida al máximo con el deporte", ha destacado.

Por ello, ha animado a que el público acuda a presenciar las jornadas de los campeonatos y que las gradas del Palacio de Deportes se llenen para disfrutar del mejor judo en categorías inferiores.