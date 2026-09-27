Unas 1.500 personas se suman a la carrera solidaria 'Ponle freno' en Santander, que alcanza récord de participación

Inicio de la carrera 'Ponle freno' - ATRESMEDIA

SANTANDER, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 1.500 personas se han sumado esta mañana a la carrera solidaria 'Ponle freno' en Santander, una cita por la seguridad vial cuya recaudación se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. En este caso, será para AESLEME y su programa dirigido a jóvenes 'Te puede pasar'.

Impulsada por el grupo Atresmedia junto a Fundación AXA, la prueba ha superado su récord de participación en la capital cántabra. Se ha dividido en dos carreras de 10 y 5 kilómentros.

Han resultado ganadores Jesús García Llorena y Maider Mulone Olmos en la de 10 km masculino y femenino, respectivamente; y Víctor Carriles Matanza y Verónica Tabares Castillo, en la de 5.

Entre las personalidades que han arropado la cita han estado la alcaldesa de Santander, Gema Igual; la concejala de Deportes, Beatriz Pellón; el presidente del Centro de Estudios 'Ponle freno'-AXA, Josep Alfonso, y el director general de la Fundación AXA, Tomás Gómez, entre otros.

Como es habitual, al evento también han acudido Manu Sánchez, director de 'Noticias de la Mañana' de Antena 3, y Martín Fiz, campeón del mundo de maratón.

Además de participar nuevamente en el Circuito de Carreras, Santander se ha adherido este año al Manifiesto 'Ponle Freno Peatones 2030' con la firma sellada esta semana por la regidora, sumándose así al compromiso de impulsar las medidas técnicas, estructurales, normativas y humanas que puedan ayudar a contribuir a que, en 2030, el número de peatones fallecidos o heridos graves se reduzca a la mitad respecto a las cifras de 2019, año previo a la pandemia.

SEGURIDAD VIAL PEATONAL

Por otra parte, se han dado a conocer los resultados del estudio sobre la percepción de la seguridad vial de los peatones en Santander.

De acuerdo con los resultados que arroja, el 45% de los santanderinos considera que la seguridad peatonal se mantiene respecto a hace unos años; un 31% cree que ha mejorado y un 24%, que ha empeorado.

Además, el 63% opina que el límite de 30 km/h ha mejorado mucho la seguridad de los peatones. No obstante, un 27% señala que esta medida no se respeta.

Sobre las conductas de riesgo de los peatones, existe un amplio respaldo a sancionarlas. Y es que el 86% apoyaría multar a quienes cruzan en rojo o fuera de los pasos habilitados y, el 89%, a quienes lo hacen utilizando el teléfono móvil.

El estudio señala que Santander obtiene una valoración de 6,60 sobre 10 en seguridad vial peatonal, por encima de la media nacional y de la media del resto de ciudades analizadas.

El 45% considera que la capital cántabra es más segura que otras ciudades que ha visitado, frente al 29% que la percibe como menos segura.

También se sitúa como la ciudad de más de 100.000 habitantes considerada más segura para los peatones, con un 30,53% de las menciones, casi el triple que Bilbao, segunda en el ranking.

Los principales factores que hacen que una ciudad sea segura para los peatones son disponer de muchas calles peatonales (26,5%), el respeto de los conductores a las normas (20,7%) y el respeto de los propios peatones (18,3%).

La medida mejor valorada para mejorar la seguridad es iluminar los pasos de peatones, con una puntuación de 8,31 sobre 10. Le siguen aumentar las sanciones por saltarse los semáforos en rojo (8,20) y por cruzar de forma indebida (7,87).

Respecto al objetivo de reducir a la mitad las víctimas mortales y los heridos graves en 2030, los ciudadanos se muestran divididos: el 49% es optimista, mientras que el 51% se muestra pesimista, ha informado la organización en nota de prensa.