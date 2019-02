1.600 alumnos aprenden cómo ser felices y hacerlo a los demás en el II Congreso de Valores

Publicado 14/02/2019 19:02:08 CET

Organizado por Buscando Sonrisas, ha contado con la presencia de artistas y otros profesionales que han aconsejado a los jóvenes

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Casi 1.600 estudiantes cántabros adolescentes de 32 centros educativos han participado este jueves en el Palacio de Festivales en el II Congreso de Valores organizado por la asociación Buscando Sonrisas para enseñar a los jóvenes pautas para ser felices y hacer sentir eso mismo a los demás.

Para ello, estos jóvenes, de Cuarto de Secundaria o Primero de Bachillerato, han recibido consejos de diversas personalidades, varias de ellas vinculadas con el mundo de la cultura, como por ejemplo del músico y actor Juan Manuel Montilla 'El Langui'; el vocalista y compositor del grupo Maldita Nerea, Jorge Ruiz; la artista de arena Didi Rodan, o la cantante Piloska.

Así, por ejemplo, 'El Langui', que nació con parálisis cerebral, ha afirmado ante estos jóvenes que "no hay nada mejor que reírse de uno mismo" y les ha recomendado "no tener miedo", "ser prudentes e independientes".

También les ha concienciado de que hay gente que "lo tiene complicado" y que tiene que dar "mil rodeos para hacer lo mismo que otroas hacen sin esfuerzo" y les ha explicado que son personas con "capacidades diferentes" que, sin embargo, son capaces de hacer "muchas cosas". Por ello, ha señalado que su lema es "hace más el que quiere, que el que puede".

San Miguel ha explicado a estos jóvenes que "para poder recibir es necesario dar" mientras que el vocalista y compositor de Maldita Nerea, que también es logopeda, ha explicado a los jóvenes que una de las cosas más importantes que debemos hacer es "aprender a escuchar" a los demás y a uno mismo.

Además, les ha pedido que superen el miedo a sentirse perdidos, a no saber cuál es su talento o a que éste florezca más despacio que el del resto. "Crecí pensando que no tenía ningún tipo de talento", ha afirmado el cantante, que ha instado a los presentes a que persigan sus sueños, que no tengan prisa y que se paren a escuchar.

Aparte de este artistas, los asistentes al II Congreso de Valores han podido escuchar las historias reales que les ha contado el médico Íñigo Morán de su experiencia trabajando en una UVI móvil del 061 en Magaluf, localidad mallorquina conocida por el excesivo consumo de alcohol y drogas entre los jóvenes.

Morán ha invitado a los adolescentes a reflexionar sobre los riesgos a los que se exponen con determinadas prácticas que pueden llevarles a la muerte durante una noche de fiesta y diversión.

Además de hablarles sobre los problemas que pueden ocasionar a largo plazo el consumo de drogas, también ha hecho especial hincapié en que sean responsables de sus actos para que ellos y el resto de personas puedan regresas a sus casas seguras.

La artista de arena Didi Rodan ha llevado al escenario historias de superación y dolor que podrían sucederle a cualquier de los allí presentes y ha explicado a los jóvenes qué es el talento, las características que presentan las personas que lo poseen y cómo lo desarrollan. Además, ha recomendado a los escolares que "no tengan miedo al fracaso" porque, a su juicio, "el miedo es el enemigo del talento".

La encargada de poner música a este II Congresos de Valores de Buscando Sonrisas ha sido Piloska, que ha interpretado temas tan conocidos como 'Son mis amigos' de Amaral.