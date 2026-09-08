El 17 de septiembre finaliza el plazo para participar en el XXVIII Premio de Poesía 'José Luis Hidalgo'

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El jueves 17 de septiembre, a las 23.59 horas, finalizará el plazo para presentar trabajos al XXVIII Premio de Poesía 'José Luis Hidalgo', convocado con carácter bienal por el Ayuntamiento de Torrelavega.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha animado a los autores interesados a participar en un premio de "gran tradición y prestigio nacional e internacional", que mantiene vivo el recuerdo y la obra de José Luis Hidalgo, uno de los poetas esenciales de la posguerra, nacido en Torres en 1919 y fallecido en Madrid a los 27 años.

Desde su primera edición, celebrada en 1972, el Premio José Luis Hidalgo ha reconocido a poetas de diferentes tendencias y generaciones, vinculando sus trayectorias a la figura del autor torrelaveguense. Su obra poética y artística puede conocerse también en el Aula Poética 'José Luis Hidalgo', ubicada en el Centro Nacional de Fotografía 'José Manuel Rotella'.

El Premio está abierto a poetas del ámbito nacional e internacional, excepto al ganador de la última edición. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, estar escritos en castellano y tener una extensión mínima de 400 versos. Solo podrá presentarse un original por autor y las obras pueden remitirse tanto por correo postal como electrónico.

Se concederá un único premio de 1.803 euros, que podrá ser declarado desierto, pero no fraccionado. El Ayuntamiento estudiará, como viene siendo habitual, la publicación de la obra ganadora.

El fallo del jurado se hará público antes del 21 de diciembre de 2026 y la entrega del premio tendrá lugar antes de finalizar el año.

La edil ha insistido en animar a los poetas interesados a presentar sus trabajos y a participar en una convocatoria que contribuye a mantener y difundir el legado literario de José Luis Hidalgo.

Las bases están disponibles en la web del Ayuntamiento de Torrelavega y sitios web como www.escritores.org