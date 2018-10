Unos 200 estudiantes se manifiestan en Santander contra la reforma de grados universitarios

Actualizado 26/02/2015 14:00:03 CET

El Colest presenta una denuncia administrativa contra un instituto que ha exigido autorización paterna a los alumnos para poder hacer huelga

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Unos 200 estudiantes se han manifestado este jueves en Santander contra la reforma de los grados universitarios "3+2", una medida "impuesta" por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que consideran que "se hecho sin contar con la comunidad universitaria" y que busca "encarecer las carreras".

La movilización, convocada por el Colectivo de Estudiantes (Colest) y que ha estado encabezada por la pancarta 'NO Lomce, 3+2 y FP Dual', ha recorrido el centro de la ciudad, desde la Consejería de Educación, en la calle Vargas, hasta Correos, en la plaza Alfonso XIII.

En la manifestación, los estudiantes han portado carteles con reivindicaciones como "Lucho por una educación que me enseñe a pensar, no a obedecer", "La ignorancia del ciudadanos es la victoria del tirano", "Queremos becas, no hipotecas" o "Nuestro futuro está en venta, avisadnos cuando esté en rebajas".

Uno de los portavoces del Colest David Ruiz Santayana ha explicado en declaraciones a Europa Press que esta movilización se enmarca en la huelga nacional estudiantil contra la reforma de los grados universitarios y las reválidas.

Sobre la reforma de los grados, ha criticado que "se ha aprobado en Consejo de Ministros, sin contar con nadie de la comunidad universitaria, que está absolutamente en contra" porque, ha dicho, esta reforma sólo "busca encarecer las carreras, devaluar los grados y obligar a hacer dos años de máster con precios desorbitados".

"Esto, junto con la subida de tasas y la reducción de becas, quiere implantar en España el modelo estadounidense de becas-préstamos para beneficio de los bancos", ha señalado, al tiempo que ha ensalzado que el Gobierno quiere crear con ello "una nueva burbuja de crédito para poder seguir viviendo en el ladrillazo".

En cuanto a la implantación de reválidas, Ruiz de Santayana ha considerado que "es una medida franquista de un ministro franquista" que "sólo pretende segregar a los estudiantes y hacer que haya institutos de primera y de segunda".

Este miembro del Colest ha señalado a esta agencia que las reválidas "se eliminaron en los 70 porque hasta el franquismo vio que eran perjudiciales para la educación y ahora viene un ministro que quiere hacernos retroceder a los peores años que ha vivido este país".

DENUNCIA ADMINISTRATIVA

Antes de comenzar la movilización, el Colectivo de Estudiantes ha presentado en la Consejería de Educación una denuncia administrativa contra el IES Ricardo Bernardo de Solares porque ha pedido autorización paterna a los alumnos que querían sumarse a la huelga, algo que Ruiz de Santayana ha indicado que "es ilegal" porque los estudiantes pueden ejercer libremente ese derecho a partir de 3º de la ESO.

El portavoz del Colest ha explicado en declaraciones a Europa Press que en ese instituto se envió el pasado 20 de febrero "una circular" a los estudiantes indicándoles que, "si querían hacer la huelga, tenían que entregar una autorización firmada por sus padres".

"Esto es ilegal, de hecho hay una sentencia del Tribunal Supremo que así lo indica", ha señalado, al tiempo que ha relatado que, por estos hechos, el Colest se ha puesto en contacto con el IES y les "han ignorado", una actitud que también ha recibido por parte de Inspección Educativa donde les han instado a que, si tenían "alguna queja", presentasen una denuncia administrativa.

"Pues bien, aquí esta la denuncia", ha apostillado Ruiz de Santayana, que ha asegurado que el Colectivo de Estudiantes también tomará "medidas legales y judiciales si hacen falta" para "evitar que se impida que los estudiantes puedan ejercer sus derechos".

Además, ha indicado que en "muchos institutos" se ha tratado de "impedir" que los estudiantes hiciesen la huelga "poniendo exámenes", unas pruebas que han puesto "profesores afines al consejero, Miguel Ángel Serna".

La manifestación de estudiantes ha estado precedida de dos concentraciones, que éstos han llevado a cabo en el edificio del Rectorado de la Universidad de Cantabria (UC) y frente a la sede del Gobierno de Cantabria en Peñaherbosa.