Unas 2.000 personas se manifiestan en Santander por un convenio del metal "justo" y "digno"

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.000 personas --según la organización-- se han manifestado este lunes en Santander por un convenio del metal "justo" y "digno" en el sector siderometalúrgico de Cantabria, después de la ruptura en las negaciones entre los sindicatos y la patronal, Pymetal, que no llegaron a alcanzar un acuerdo en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) el pasado día 14, y a la que los sindicatos reclaman "un último movimiento".

La manifestación, convocada por las federaciones de industria de CCOO, UGT y USO, ha partido de la plaza de Numancia pasadas las 18.00 horas bajo una gran pancarta en la que se podía leer 'Por un convenio justo del metal ¡En lucha (otra vez)!', y ha concluido en los Jardines de Pereda.

Al comienzo de la misma, el secretario general de CCOO de Industria de Cantabria, César Conde; el secretario general de UGT FICA, Luis Díez, y el secretario general de FI USO, Fernando Rey, han señalado en declaraciones a los medios de comunicación que, "otra vez", los trabajadores del sector "estamos en la calle para reivindicar un convenio digno", después de tres años del anterior y de una huelga de 21 días en 2022.

Así, los líderes sindicales han criticado que Pymetal "sigue negando a los trabajadores unas condiciones justas para el convenio del metal mientras que, por otro lado, se quejan de que no hay un relevo generacional para el sector".

Al respecto han denunciado que la patronal "no quiere asumir que el problema es que la gente no quiere formarse en un sector que requiere de una alta cualificación para después tener unas condiciones muy cercanas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

Además, Conde ha sentenciado que "a esta patronal le da igual que las empresas vayan bien o mal: nos obligan a salir a la calle a pedir unos derechos justos para los 22.000 familias que viven de este sector", y le ha pedido "altura de miras" y "un último movimiento para conseguir cerrar este convenio".

Del mismo modo, ha reivindicado que el sector necesita "una subida salarial acorde con la actualidad". "Necesitamos recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos años", ha afirmado.

Y es que los sindicatos han señalado que durante los últimos tres años los trabajadoras del metal han perdido cuatro puntos sobre el Índice de Precios al Consumo (IPC), y en esta negociación lo que piden es un incremento salarial del IPC más un punto por cada año de vigencia, en total tres, para recuperar parte "de lo perdido"; mientras que Pymetal ofrece 0,5 por ciento cada año, es decir, que la diferencia es de un 1,5%. "Aunque parece poco, es bastante dinero en el bolsillo de los trabajadores", ha puntualizado Conde.

Por su parte, Díez ha incidido en que la "pérdida de derechos de los trabajadores" es el "detonante" de las movilizaciones y ha aseverado que "no se puede consentir la arrogancia de siempre: intentar quitarles sus derechos". Asimismo, ha afirmado que los sindicatos "no queremos el conflicto" y sí "sentarnos a negociar realmente, dignamente, no con arrogancia y prepotencia".

Mientras, Rey ha enfatizado que los trabajadores salen a la calle "por culpa de la patronal" y ha rechazado que "no puede ser" que Pymetal, con unos beneficios en torno al 12 por ciento de media en las empresas --ha afirmado--, "quiera recortarnos los derechos, como en el anterior convenio".

Todos ellos han coincidido en señalar que las posturas "no están tan alejadas si no fuera por el empeño de Pymetal de eliminar el plus distancia del convenio sin ofrecer nada a cambio".

Tras esta manifestación, las movilizaciones continuarán el 1 de mayo, Día del Trabajador, y durante la primera semana de ese mes los sindicatos convocarán una asamblea de delegados en la que se decidirán "otros movimientos".