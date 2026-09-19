En 2025 se consolidó la desaparición del instrusismo en el puerto por la valla y el traslado de los albaneses a Calais

Archivo - Llegada de un ferry procedente de la localidad de Portsmouth al puerto de Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

En 2025 se consolidó la desaparición del fenómeno de intrusismo de extranjeros, fundamentalmente albaneses, en el puerto de Santander, surgido en años anteriores y motivado por un asentamiento permanente de estos ciudadanos en la ciudad. Estaban en situación irregular trataban de llegar al Reino Unido e Irlanda como polizones en el ferry y en buques mercantes con destino a ambos países.

El problema 'desapareció' en 2024 y se mantuvo así el año pasado, gracias entre otras medidas a la colocación de una valla perimetral -tipo concertinas- en el recinto portuario, que ha sido "clave" en la erradicación de esta situación. Entre tanto, el asentamiento de albaneses se ha trasladado a Francia y desde allí tratan ahora de ir a Gran Bretaña por el paso de Calais.

Lo refleja así la Memoria de la Fiscalía de Cantabria del pasado ejercicio, publicada esta semana y consultada por Europa Press, y que recoge datos de la Brigada Provincial de Extranjería de la Policía Nacional.

Según cifras difundidas el año pasado, en los ocho primeros meses el puerto de Santander solo había registrado cinco intentos de intrusiones por parte de polizones, en línea con la tendencia de descenso de los ejercicios anteriores.

En 2021 se llegaron a registrar casi 2.200 intentos, si bien en 2022 se inició un descenso y se redujeron a 450, tendencia que ha continuado hasta los escasos casos en 2025 tras desplegar medidas en la Autoridad Portuaria de Santander, tanto en el cerramiento perimetral de las instalaciones como con el refuerzo de efectivos de seguridad.