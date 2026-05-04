La 26ª Feria de la Anchoa de Santoña rompe su récord de asistencia con 28.000 visitantes - FERIA DE LA ANCHOA

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

La 26ª Feria de la Anchoa y la Conserva de Cantabria ha bajado este domingo el telón firmando la edición en una de las más multitudinarias y exitosas de su historia. Durante los tres días de apertura, el recinto ferial de Santoña ha recibido la visita de 28.000 personas, una cifra de récord que pulveriza los registros de la pasada edición, cuando se contabilizaron 25.000 asistentes a lo largo de cuatro jornadas.

"El balance de este escaparate económico, turístico y gastronómico es un éxito rotundo que reafirma el liderazgo de Santoña como capital mundial de la anchoa y subraya el inmenso atractivo de un evento declarado Fiesta de Interés Turístico Regional", ha destacado este lunes la organización en un comunicado.

La masiva afluencia de público se ha traducido en un impacto directo en el volumen de degustaciones y ventas de las 15 conserveras participantes. Así, por ejemplo, las conserveras han despachado hasta 2.800 gildas y han repartido más de 10.000 muestras de producto entre los visitantes. Especialmente destacable ha sido la labor de la peña Juan de la Cosa, que ha batido sus propios registros al preparar y servir 23.100 bocartes rebozados. El volumen de demanda fue tal que la agrupación tuvo que colgar el cartel de "sin existencias" el domingo en torno a las 13.00 horas.

Más allá de los números, la feria ha brillado por la carga emotiva e institucional de su programación. El certamen despidió su jornada dominical desvelando a la ganadora del concurso 'Anchoa Seleccionada 2026', Conservas La Reina del Cantábrico, que se alzó con el máximo galardón tras una cata a ciegas organizada por la Cofradía de la Anchoa.

El recinto ferial también acogió el homenaje a la mujer conservera, que reconoció la dedicación de las profesionales jubiladas (María Luisa Prada, María Belén del Río Lanza, Lidia Martín Montes, Verónica González Enguita, Margarita García Vega y, a título póstumo, María Carmen García Ojeda), así como el liderazgo de las empresarias Esperanza San Román Sánchez y Ana María Guerrero Vázquez.

Por otro, la celebración del Gran Cabildo el sábado proyectó la imagen del sector a nivel nacional con el nombramiento del humorista Carlos Latre y del presidente del COE, Alejandro Blanco, como nuevos Cofrades de Honor de la Cofradía de la Anchoa de Cantabria.

La integración de la tecnología a través de las experiencias inmersivas 360º de la Oficina de Turismo -con viajes virtuales al Faro del Caballo y a la historia de Juan de la Cosa-, sumada a los showcookings, los talleres de soba artesanal y las actuaciones musicales, han redondeado la programación.