Unos 3.000 peñistas participan en el concurso de 'Alubias con...' de las fiestas de Astillero

Peña ganadora del premio a las Mejores Alubias en Astillero - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

SANTANDER 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las calles de Astillero vivieron este domingo una de las citas más multitudinarias de las fiestas de San José, el concurso de 'Alubias con...', que este año ha alcanzado una participación histórica con cerca de 3.000 peñistas.

La alta afluencia hizo que la Plaza Gaztañeta y todo el entorno de La Fondona registraran una gran actividad durante toda la jornada, en la que peñas, vecinos y visitantes disfrutaron de un ambiente festivo que combinó gastronomía, tradición y participación.

Más de un centenar de peñas se distribuyeron por la citada plaza, el paseo marítimo y las calles cercanas y prepararon sus particulares versiones de "Alubias con...", demostrando creatividad tanto en la elección de ingredientes como en la presentación de los platos.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha destacado el "éxito" de esta cita que, edición tras edición, aumenta en número de participantes. "Es una alegría ver cómo este concurso sigue creciendo y congregando cada año a más peñas". "Hemos vivido una jornada extraordinaria con 3.000 peñistas llenando de vida y color nuestras calles", ha celebrado

El concejal de Participación Ciudadana, Rubén González, ha añadido que "las peñas son el alma de nuestras fiestas. Ver a tantas personas participando, colaborando y disfrutando juntas demuestra el gran tejido asociativo y el espíritu de convivencia que caracteriza a Astillero".

PREMIOS

Durante la jornada también se realizó la entrega de premios del certamen, en la que varias peñas ganadoras de la pasada edición fueron las encargadas de entregar los galardones a los nuevos vencedores.

Un jurado formado por representantes de diferentes peñas fue el que eligió a la ganadora del reconocimiento a las Mejores Alubias, que fue la peña 'Por qué no te callas?', que recibió una olla ferroviaria.

En el caso del premio a la Mejor Carpa, recayó en Los Inesperados, y fue la peña Ceda el Vaso, ganadora del año pasado en esta categoría, la que hizo entrega del galardón (recibieron una carpa como premio).

El Premio a la Mejor Pócima fue para Los Troncos, que recibieron un cucharón de madera entregado por Los Sin Vergüenza, ganadora de esta categoría en la pasada edición.

La jornada ha estuvo amenizada por la Charanga El Cancaneao, que recorrió las distintas zonas del concurso poniendo ritmo al mediodía festivo.