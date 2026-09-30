El 35º certamen fotográfico 'Un día en la vida de Camargo' se celebrará el 24 de octubre

Archivo - Imagen de una anterior edición del certamen - ALBERTO G. IBAÑEZ - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 35º certamen fotográfico 'Un día en la vida de Camargo' se celebrará el sábado 24 de octubre en la modalidad de maratón de fotografía digital.

La cita ha sido organizada por la Concejalía de Dinamización Cultural para "potenciar la creatividad y mostrar la realidad geográfica y cultural del valle a lo largo de una jornada", según ha precisado en nota de prensa la edil Laura Ara.

El plazo de inscripción concluirá a las 21.00 horas del miércoles, 21 de octubre, y aunque aún no se ha precisado la temática de la prsente edición, seguirá siendo un desafío que planteará a los cconcursantes retos técnicos y narrativos que los obligarán "a dar lo mejor de sí", ha indicado Ara.

En cuanto a los premios, se ha estipulado un primero de 850 euros y un accésit de 500 euros a la mejor colección. En la categoría de mejor fotografía se concederán un primer premio de 400 euros, un segundo de 300 euros, un tercero de 200 euros y un accésit de 150 euros, además de tres premios de 100 euros para otras tantas fotografías finalistas.

Por otro lado, habrá un galardón especial para menores de 14 años, consistente en una cámara de fotos y una mochila, y un accésit de una cámara de fotos. Cada autor podrá recibir un único premio.

Cada participante podrá seleccionar un máximo de tres fotografías con las que concursar y, quienes deseen optar al premio a la mejor colección, deberán presentar una serie temática con un nexo común y comunicarlo en el momento de la descarga.

El día del certamen deberán acudir a La Vidriera entre las 9.00 y las 10.00 horas para acreditarse.

Las imágenes deberán realizarse en formato JPG de máxima calidad y podrán ser en color o en blanco y negro obtenido en la propia cámara. Las bases no permiten su tratamiento en dispositivos electrónicos o informáticos ni ninguna otra alteración que modifique la realidad fotografiada.

La entrega de premios tendrá lugar a las 21.00 horas en La Vidriera, donde una selección de las obras se exhibirá durante el mes de diciembre.

Las personas interesadas podrán formalizar la inscripción en las dependencias del Centro Cultural La Vidriera, en Maliaño, o a través de la web municipal, www.aytocamargo.es.