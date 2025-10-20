El 40,2% del profesorado de Secundaria y FP secunda la huelga, según la Junta Docente

Archivo - Foto de archivo. Manifestación docente en Santander celebrada el 8 de septiembre - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Docente ha cifrado en un 40,2 por ciento el seguimiento de la huelga de profesorado convocada por STEC, ANPE y UGT para este lunes en los centros de Secundaria y Formación Profesional (FP) para exigir la firma del acuerdo de adecuación salarial, así como otras reivindicaciones educativas, como la bajada de ratios o la reducción de la burocracia.

A su juicio, este "alto seguimiento" demuestra el "amplio respaldo" del profesorado a las reivindicaciones planteadas y el "profundo malestar existente en los centros educativos" ante la "falta de voluntad negociadora" de la Consejería.

Estos tres sindicatos, que aglutinan a 30 de los 37 delegados en la Junta Docente, han convocado para esta semana, del 20 al 24, una huelga de profesorado escalonada por tipo de centro. Así, mientras este lunes se desarrolla en institutos y centros de FP; el martes será en escuelas de artes, conservatorios, centros de profesorado y de enseñanza de personas adultas; el miércoles en escuelas de idiomas; el jueves 23 en todos los centros, y el viernes en los colegios.

Por su parte, CCOO, que cuenta con cuatro delegados en la Junta, ha realizado una convocatoria paralela de cinco días para los profesores de todos los centros.

UNA HUELGA TRAS UNA REUNIÓN "ESTÉRIL" ENTRE JUNTA Y EDUCACIÓN

La Junta Docente ha vuelto a censurar que el consejero del ramo, Sergio Silva (PP), ha permanecido 40 días sin convocar una reunión con los sindicatos para retomar la negociación sobre la adecuación retributiva hasta la celebrada el jueves 16, que fue "estéril" y acabó sin acuerdo.

En ella, la Junta se comprometió a desconvocar las huelgas si la Consejería retiraba la denominada "cláusula Silva" --que condiciona la aplicación del acuerdo retributivo a la existencia de presupuestos-- y planteó sustituirla por una como la pactada entre el Gobierno regional y el ámbito sanitario, una propuesta que no fue aceptada por parte de Silva, por lo que considera que es éste quien tiene la "responsabilidad directa" de la continuidad de las movilizaciones.

Y es que para la Junta, la 'cláusula Silva' supone una "limitación arbitraria y discriminatoria de los derechos laborales del profesorado, y representa una línea roja inasumible para el colectivo docente".

De hecho, el órgano sindical docente ha insistido en que la responsabilidad de que el conflicto se esté alargando la tiene de forma "única y exclusiva" el Gobierno regional, y concretamente, la Consejería "que continúa negándose a atender las reivindicaciones legítimas del profesorado de la educación pública de Cantabria".

La Junta ha vuelto a lamentar que, a día de hoy, tras solicitar una entrevista hace semanas con la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, no han obtenido respuesta. "El silencio institucional es total y demuestra un desprecio inaceptable hacia la Junta de Personal y hacia el conjunto del profesorado de la educación pública de Cantabria", ha opinado.

También ha criticado que, a pesar de las jornadas de huelga celebradas al inicio del curso escolar y del "alto seguimiento" registrado este lunes, la Consejería "sigue sin ofrecer una sola propuesta concreta ni muestra voluntad alguna de negociación real".

Por todo ello, la Junta de Personal Docente ha hecho un llamamiento al conjunto del profesorado de la educación pública de Cantabria a "mantener la unidad, la firmeza y la movilización durante las próximas semanas de conflicto" y a participar en las diferentes jornadas de huelga convocadas esta semana y a acudir a la manifestación que recorrerá el centro de Santander el jueves 23 para mostrar el "hartazgo" de los docentes de la educación pública.

Dicha manifestación partirá a las 18.00 horas desde la Plaza de Numancia hasta el centro cívico Doctor Madrazo, en la calle Casimiro Sainz, parando antes ante la sede del Gobierno de Cantabria, en Peña Herbosa.

"Nuestra voluntad es y seguirá siendo la del diálogo y el acuerdo, pero no vamos a renunciar a defender nuestros derechos, nuestra dignidad y el futuro de la educación pública en Cantabria", ha advertido la Junta, que ha afirmado que el Gobierno "tiene en su mano poner fin a este conflicto" ya que "solo hace falta voluntad política y respeto" a los docentes.