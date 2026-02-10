Un 4,95% de los vehículos que han entrado en enero en la ZBE de Santander pueden ser sancionados

Archivo - El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que cobrará el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el conocido como 'numerito', no según el tipo de motor y carburante sino en base a las etiquetas ambientales, a 24 de octubre de 2025, en - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Un 4,95 por ciento de los vehículos que han entrado durante el mes de enero en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santander no contaba con etiqueta y pueden ser sancionados conforme a la ordenanza reguladora, según datos provisionales del Ayuntamiento facilitados a Europa Press.

En concreto, desde el 1 al 31 de enero, se han contabilizado 115.126 capturas de matrículas en los accesos a la ZBE. En función de la etiqueta, los vehículos con la C (distintivo verde para coches de combustión de gasolina desde 2006 y diésel desde 2014) han sido los que más han entrado en la zona, un 43,17%.

Tras ellos, se han situado los de etiqueta B (distintivo amarillo que corresponde a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde 2001 y diésel desde 2006), con un 21,59%.

Cierran la lista los ECO con un porcentaje del 19,43% y los CERO con un 4,22%; mientras que un 6,64% se corresponde con vehículos extranjeros, motocicletas, ciclomotores o lecturas erróneas.

Así se desprende de los datos del Consistorio al cierre de enero, que son provisionales, pendientes de depuración y análisis con el fin de determinar si cumplen alguna de las exenciones previstas en la ordenanza antes de, en su caso, iniciar cualquier procedimiento sancionador.

La Zona de Bajas Emisiones de Santander entró en vigor el 1 de enero y la implementación de la normativa está en periodo de adaptación hasta el 28 de febrero. Las sanciones conllevan el pago de 200 euros.

Además, desde el Ayuntamiento se han establecido medidas de señalización y se incide en la concienciación ciudadana.

La ZBE afecta a vehículos con etiqueta A (anteriores a 2006 en el caso de los de gasoil y anteriores a 2001 si se trata de gasolina) en un perímetro de 2,5 kilómetros y 200.000 metros cuadrados --lo que supone el 0,6% de la superficie total de Santander-- en la zona del Ensanche.

Asimismo, establece restricciones de lunes a viernes, en horario de 8.00 a 19.00 horas, y no afecta a residentes, trabajadores del área de influencia, propietarios de garajes (que dispondrán de dos permisos), vehículos de personas con discapacidad, motos, vehículos de servicios o empresas, taxis y a los vehículos que usen los dos parkings públicos ubicados en la zona.

Delimitada con señales específicas, esta ZBE está vigilada por once cámaras de entrada y otras tantas de salida, y no tendrá afección inicialmente para vehículos con etiqueta 0, ECO, C y B.