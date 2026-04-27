El 60% de los cántabros que intentó cambiar de vivienda en 2025 no pudo por precio excesivo

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SANTANDER 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Unos 31.800 cántabros mayores de 16 años buscó vivienda de forma activa el año pasado pero sin llegar a cambiarse, lo que supone el 6,2 por ciento de la población total de la región, por debajo de la media nacional, donde esa proporción fue del 7,6%.

La mayoría de los habitantes de Cantabria que trató de mudarse de domicilio y no lo logró fue por el precio excesivo de los pisos y casas, en concreto casi seis de cada diez (el 59,9%), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), publicada este lunes por el Instituto Nacional de Estadística y consultada por Europa Press.

Las cifras, correspondientes al módulo sobre dificultades de acceso a la vivienda en el ejercicio 2025, también refleja razones de otro tipo en el 31,8% de los casos encuestados en esta comunidad autónoma.

Y además, en un 4,6% de las ocasiones el cambio de vivienda no fue posible porque no reunía los requisitos que buscaba el interesado, mientras que en un 3,8% obedeció a que no tenía las condiciones necesarias para el alquiler o compra.