Unos 60 docentes se concentran frente a la Escuela Oficial de Idiomas de Santander por la adecuación salarial - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unos 60 docentes se han concentrado esta tarde frente a la sede santanderina de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) por la adecuación salarial, dentro de la segunda jornada de paros con motivo del inicio de la actividad lectiva de las EOIs, porque "no vamos a parar hasta recuperar el poder adquisitivo después de 17 años".

La Junta de Personal Docente --formada por los sindicatos STEC, UGT, ANPE y CCOO-- ha liderado esta movilización que se suma a las ya celebradas desde el inicio del curso en los colegios, institutos, conservatorios, escuelas de arte y escuelas de adultos.

El portavoz de STEC, Diegu San Gabriel, ha reafirmado ante los medios de comunicación que esta recuperación de poder adquisitivo debe realizarse "sin ser rehenes de negociaciones presupuestarias parlamentarias" y ha pedido la eliminación de la 'Cláusula Silva', como lo han conseguido con la retirada de "tantas propuestas e intenciones dañinas para el colectivo docente".

Por parte de UGT, Jesús San Emeterio ha añadido que a la adecuación retributiva se suma una serie de problemas "que se están agravando", como las ratios, los permisos y licencias, las infraestructuras o la interinidad. Además, ha dicho que "somos presos de una negociación política porque falta una voluntad clara negociadora".

San Emeterio ha señalado a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, al consejero de Educación, Sergio Silva, y al director general de Personal Docente, Alberto Hontañón. Sobre este último, ha indicado el sindicalista, "no nos hace caso en un montón de cuestiones que nos está afectando a los docentes".

En esta línea, Sandra Garrido, de ANPE, ha afirmado que "llevamos ya 37 días desde que el consejero nos dio el plante y la responsabilidad sobre todas estas convocatorias de huelga recaen sobre su espalda" y ha asegurado que "estamos dispuestos a seguir hablando en el momento que él nos diga" aunque "tiene que demostrar realmente su interés por llegar a un acuerdo y dejarse de falsedades".

Por su parte, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Cantabria, Conchi Sánchez, ha indicado que "este ya va a ser prácticamente el último presupuesto en el que ejecuten sus políticas, y el Partido Popular no ha abordado ninguna de las problemáticas importantes de la Educación".

"UNIDAD" EN LA JUNTA

Por otro lado, Sánchez ha afirmado que "lo que no se agota es la unidad de la Junta de Personal, pese a que la Administración quiera hacer su interpretación", ha pedido "toda la fuerza y toda la unidad al profesorado" y ha anunciado que "vamos a intensificar la potencia de la movilización para doblegar el brazo de este gobierno".

También se ha manifestado en esta línea de "unidad" Diegu San Gabriel, después de que la Junta de Personal Docente anunciara ayer dos estrategias para la próxima semana, del 20 al 24 de octubre.

Mientras ANPE, STEC y UGT convocarán una huelga en la enseñanza de Cantabria de forma escalonada por ámbitos educativos, CCOO hará un llamamiento todos los días y en todos los cuerpos y etapas.

UN SEGUIMIENTO DEL 10,52%

Por otra parte, el Gobierno de Cantabria ha cifrado la incidencia de esta segunda jornada de huelga de las EOIs en un 10,52 por ciento de seguimiento.

Por su lado, la Junta de Personal Docente no ha ofrecido datos porque su método de sondeo requiere que los centros educativos compartan sus datos y en la mayor sede de Cantabria, la de Santander, "se han negado; no sabemos si por mediación de la consejería o decisión de dirección", ha manifestado San Gabriel.

Este miércoles se ha cumplido un mes del inicio de las movilizaciones de inicio de curso que comenzaron con la manifestación multitudinaria y la huelga de Infantil y Primaria del 8 de septiembre.