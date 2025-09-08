Abierta la convocatoria de ayudas 'Tan Cerca 2025' dirigidas al sector cultural de Santander, Bilbao y Logroño - FSC

Se seleccionarán un máximo de seis iniciativas con una dotación presupuestaria de 15.000 euros para cada una SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de ayudas 'Tan Cerca', promovida por el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC) y la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, se abre -un año más- para favorecer y dinamizar la colaboración cultural entre las tres ciudades y ofrecer al sector cultural y creativo de estas tres urbes la posibilidad de desarrollar proyectos de manera conjunta que serán incorporados a sus respectivas programaciones.

Esta bolsa de ayudas, cuyo plazo permanecerá abierto del 8 al 26 de septiembre, seleccionará un máximo de seis iniciativas que deberán ser el resultado del trabajo colaborativo de agentes culturales de las tres ciudades y que se tendrán que celebrar en al menos dos de las tres urbes durante este año 2025. Tendrán prioridad aquellas que planteen actividades en las tres ciudades, ha informado este lunes la FSC.

El programa cuenta con 90.000 euros, aportados a partes iguales por las tres instituciones (30.000 cada una), y repartidos entre los seis proyectos elegidos, cuyo presupuesto será de 15.000 euros para cada uno. Cada solicitante podrá presentar un único proyecto.

Las bases de la convocatoria y la solicitud para presentarse se pueden descargar en la web de la FSC (www.santandercreativa.com) y toda la documentación necesaria tendrá que ser remitida a info@santandercreativa.com antes del 26 de septiembre a las 23.59 horas.

A la convocatoria pueden presentarse profesionales inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y las empresas u otro tipo de entidades que se dediquen, con independencia de su forma jurídica, a la creación, producción, distribución y comercialización de bienes culturales que desarrollen su actividad en alguna de las tres ciudades y que no sean sociedades mercantiles adscritas a entidades locales ni organismos autónomos locales ni entidades públicas empresariales locales.

Las propuestas serán seleccionadas por una Comisión de Valoración formada por representantes de las tres ciudades que evaluará la calidad, el interés, la viabilidad y la innovación de los proyectos.

El plazo máximo para que esta comisión elija los proyectos que considere más adecuados será de dos meses desde la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

Finalmente, las instituciones convocantes determinarán qué dos proyectos financiará cada una de ellas.