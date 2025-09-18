Abierta la inscripción para la 13ª edición de 'Coworking Santander'

Archivo - Foto de archivo de la apertura de una anterior edición de Coworking Santander - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

Se ofertan 20 plazas, que pueden solicitarse hasta el 8 de octubre

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 13 edición del programa de mentorización y formación 'Coworking Santander' arrancará a finales de octubre y el plazo de inscripción para las 20 plazas disponibles está ya abierto hasta el 8 de octubre.

Esta iniciativa está destinada a diseñar o reformular modelos de negocio de emprendedores en la ciudad y se desarrollará en el Centro de Iniciativas Empresariales (CIE).

Durante cinco meses, los seleccionados participan talleres de formación en competencias relacionadas con el emprendimiento y la gestión de proyectos, así como en 40 horas tutorías personalizadas de su proyecto. También se organizan sesiones de networking y eventos donde compartir experiencias.

El objetivo es aumentar la probabilidad de éxito de los proyectos en un periodo breve de tiempo, identificando los de mayor potencial de desarrollo, ha explicado la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial, Chabela Gómez-Barreda.

La preinscripición y el acceso a más información puede realizarse a través del enlace https://www.eoi.es/es/cursos/93328/coworking-santander-3a-ed... .

Este programa gratuito se dirige a emprendedores con un proyecto empresarial en fase temprana de desarrollo a los que se ofrecerá formación, tutorización y asesoramiento.

La iniciativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus a través de la Escuela de Organización Industrial, fundación del sector público estatal, adscrita al Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Industria.